Fluminense pode receber R$ 30 milhões com venda de atacante

O Fluminense tem a possibilidade de lucrar cerca de R$ 30 milhões com a venda definitiva de Santi Moreno, atacante colombiano atualmente emprestado ao Dallas FC, dos Estados Unidos. O contrato firmado entre os clubes permite que o time norte-americano exerça a opção de compra até o final de 2026.

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Santi Moreno chegou ao Fluminense em agosto de 2025, vindo do Portland Timbers, após o clube carioca investir US$ 5,6 milhões (aproximadamente R$ 32 milhões) para contratá-lo. O colombiano foi contratado pouco depois da saída de Jhon Arias, mas não conseguiu se firmar no elenco principal do Tricolor.

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Em março deste ano, o jogador foi cedido ao Dallas FC por empréstimo. Internamente, o Fluminense avaliou negativamente o desempenho de Moreno e está aberto a negociar sua transferência em definitivo. O acordo com o clube americano prevê uma opção de compra fixada em US$ 6 milhões, cerca de R$ 30 milhões, valor do qual será descontado o montante já pago pelo empréstimo, US$ 660 mil (aproximadamente R$ 3,4 milhões).

Na temporada atual da Major League Soccer (MLS), Santi Moreno participou de 29 jogos pelo Dallas FC, marcando cinco gols e distribuindo três assistências. Esses números serão levados em conta pelo clube na decisão sobre a permanência do atacante para as próximas temporadas.

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A possível venda representa uma oportunidade para o Fluminense recuperar parte do investimento feito na contratação do jogador, que não integra os planos do time carioca. A definição sobre a compra definitiva depende da decisão do Dallas FC dentro do prazo estipulado no contrato.

O Dallas FC tem até o fim de 2026 para exercer a opção de compra de Santi Moreno e definir o futuro do atacante, enquanto o Fluminense aguarda a decisão para planejar seus próximos passos no mercado.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.