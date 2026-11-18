São Paulo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão Série A. A partida terá transmissão de TV Globo, GETV e Premiere (pay-per-view).

➡️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o São Paulo empatou com o Corinthians por 0 a 0, em casa, enquanto o Fluminense venceu o Vitória por 3 a 0, fora de seus domínios.

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Na tabela de classificação, o São Paulo ocupa a 10ª colocação, com 44 pontos. Já o Fluminense está em 4º lugar, com 57 pontos.

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Onde assistir

Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular) 📅 Data: 19 de Novembro de 2026 ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília) 📍 Local: Morumis, São Paulo, São Paulo A partida terá transmissão de TV Globo, GETV e Premiere (pay-per-view). Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real. Arbitragem: Lucas Casagrande (PR) (árbitro); Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas (assistentes); Rodolpho Toski Marques (VAR)

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Brasileirão Série A 2026

Data e horário: 19 de Novembro de 2026, às 21h30

Local: MorumBIS, São Paulo, São Paulo

Rodada: 35

Fase: Temporada regular

Escalações prováveis

São Paulo

Técnico: Dorival Júnior

Rafael; Toloi, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Djhordney, Pablo Maia e Iago; Artur, Lucas e Calleri.

Fluminense

Técnico: Marcão

Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e Hulk.