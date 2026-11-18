São Paulo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações
São Paulo x Fluminense: pela 35ª rodada do Brasileirão Série A 2026
São Paulo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão Série A. A partida terá transmissão de TV Globo, GETV e Premiere (pay-per-view).
➡️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o São Paulo empatou com o Corinthians por 0 a 0, em casa, enquanto o Fluminense venceu o Vitória por 3 a 0, fora de seus domínios.
Na tabela de classificação, o São Paulo ocupa a 10ª colocação, com 44 pontos. Já o Fluminense está em 4º lugar, com 57 pontos.
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Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 19 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Morumis, São Paulo, São Paulo
- A partida terá transmissão de TV Globo, GETV e Premiere (pay-per-view).
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
- Arbitragem: Lucas Casagrande (PR) (árbitro); Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas (assistentes); Rodolpho Toski Marques (VAR)
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 19 de Novembro de 2026, às 21h30
Local: MorumBIS, São Paulo, São Paulo
Rodada: 35
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
São Paulo
Técnico: Dorival Júnior
Rafael; Toloi, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Djhordney, Pablo Maia e Iago; Artur, Lucas e Calleri.
Fluminense
Técnico: Marcão
Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e Hulk.
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