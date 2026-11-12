Daronco apita? Veja os árbitros da 35° rodada do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as equipes de arbitragem escaladas para os jogos da 35ª rodada do Brasileirão, com um jogo antecipado para sábado (14) e os outros nove apenas após a pausa para a Data Fifa. Veja abaixo:

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Os destaques vão para os jogos envolvendo a briga direta pelo título da competição, ambos na próxima quarta-feira (18). No Rio de Janeiro, Rafael Rodrigo Klein (RS) apitará o confronto entre Flamengo e Athletico-PR, no Maracanã.

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Já em Belo Horizonte, Anderson Daronco foi o encarregado de conduzir o grande jogo envolvendo Cruzeiro e Palmeiras. O árbitro esteve envolvido recentemente em polêmica com o Verdão na semifinal da Copa do Brasil.

Rafael Rodrigo Klein apitará jogo entre Flamengo e Athletico-PR (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

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Veja as equipes de arbitragem da 35ª rodada do Brasileirão:

Mirassol x Atlético-MG (14/11, às 18h30)

🟨: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

🖥️: Caio Max Augusto (GO)

Coritiba x Santos (18/11, às 19h30)

🟨: Bráulio da Silva Machado (SC)

🚩: Gizeli Casaril e Alex dos Santos (SC)

🖥️: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Remo x Chapecoense (18/11, às 20h)

🟨: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩: Thiago Henrique Correa (RJ) e Joverton Wesley Lima (RO)

🖥️: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cruzeiro x Palmeiras (18/11, às 20h30)

🟨: Anderson Daronco (RS)

🚩: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

🖥️: Heber Roberto Lopes (SC)

Flamengo x Athletico-PR (18/11, às 20h30)

🟨: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiago Augusto Kappes (RS)

🖥️: Caio Max Augusto (GO)

Grêmio x Bahia (18/11, às 21h30)

🟨: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩: Thiaggo Americano Labes (SC) e Douglas Pagung (ES)

🖥️: Rafael Traci (SC)

Corinthians x Botafogo (18/11, às 21h30)

🟨: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️: Wagner Reway (SC)

Vitória x Red Bull Bragantino (19/11, às 19h30)

🟨: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩: Nailton Junior de Oliveira (CE) e Alexandre Lodetti (SC)

🖥️: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Vasco x Internacional

🟨: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩: Fernanda Nandrea Gomes (MG) e Felipe Alan Costa (MG)

🖥️: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

São Paulo x Fluminense

🟨: Lucas Casagrande (PR)

🚩: Victro Hugo Imazu (PR) e Andrei Luiz de Freitas (PR)

🖥️: Rodolpho Toski Marques (PR)