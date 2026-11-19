São Paulo e Fluminense estão se enfrentando nesta quinta-feira (19), no Morumbis, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão.

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Veja gol:

No último confronto, o São Paulo empatou com o Corinthians por 0 a 0, em casa, enquanto o Fluminense venceu o Vitória por 3 a 0, fora de seus domínios.

Na tabela de classificação, o São Paulo ocupa a 10ª colocação, com 44 pontos. Já o Fluminense está em 4º lugar, com 57 pontos.

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