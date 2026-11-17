Cannobio e Savarino devem entrar em campo nesta terça-feira (17) e encerrar suas participações na atual Data Fifa antes de retornarem ao Fluminense. Os dois disputam amistosos por Uruguai e Venezuela, respectivamente.

A seleção uruguaia enfrenta a República Dominicana, em Maldonado, às 20h30 (de Brasília). Enquanto isso, os venezuelanos jogam contra a Rússia, em Krasnodar, às 13h (de Brasília).

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Na quarta-feira, às 9h30, o Fluminense fará seu penúltimo treino visando o duelo contra o São Paulo e viaja para a capital paulista para o duelo.

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Como tem sido a Data Fifa da dupla do Fluminense

Cannobio atuou como titular no Uruguai na partida contra a Argentina na última sexta-feira. Os uruguaios venceram por 2 a 1 e o atacante tricolor foi substituído por Valverde aos 13 minutos da segunda etapa.

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– O jogador sempre está preparado. Todos estamos preparados para jogar e dar o melhor dentro do possível. Venho fazendo um bom trabalho no grupo. Sabia que, pela forma como o jogo poderia acontecer, eu poderia ter uma oportunidade. É um clássico, foi bastante disputado e pegado – disse o atacante após a partida.

Savarino também foi titular no duelo da Venezuela contra a Seleção Basca. No entanto, ele jogou apenas no primeiro tempo, sendo substituído por Robinson Flores no intervalo. Os venezuelanos perderam por 1 a 0.

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