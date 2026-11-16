Fluminense: Lanús mira Cano, mas atacante quer ficar no Brasil
Atacante está em fim de contrato no Fluminense
Em fim de contrato com o Fluminense, o atacante Germán Cano tem futuro indefinido. Internamente, a ideia do Tricolor é se aprofundar na questão depois de definir a possibilidade de conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores.
Enquanto os cariocas não definem a situação do jogador, outras equipes buscam o atleta. O Lanús, da Argentina, demonstrou interesse no argentino e chegou a abrir conversas por ele.
Entretanto, a prioridade para Germán Cano é permanecer no futebol brasileiro e seu principal desejo é ficar no Fluminense.
O contrato do atacante com o Tricolor se encerra em dezembro e, por conta disso, ele pode assinar um pré-contrato sem que as equipes se acertem com os cariocas. Sendo assim, a tendência é que a situação seja definida nas Laranjeiras em dezembro.
Em 2026, o atacante fez apenas 16 jogos com o uniforme tricolor e marcou apenas um gol, na vitória por 3 a 2 de virada contra o Palmeiras.
A informação do interesse do Lanús em Germán Cano foi notiicado inicialmente pelo ge.
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Cano confirma presença em 2027, mas no carnaval
Ídolo do Fluminense, Germán Cano curtiu os embalos da noite a última quarta-feira (11) e se jogou nos preparativos para o Carnaval de 2027. O atacante participou do ensaio de rua da Unidos de Vila Isabel, tradicional escola do Grupo Especial, e já garantiu seu lugar no desfile do próximo ano, na Sapucaí.
Cano esteve acompanhado da família no primeiro ensaio da agremiação do bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, na Rua 28 de Setembro, em Vila Isabel. Não é a primeira experiência do argentino, que celebrou a festa.
— Estive dentro da bateria esse ano, já recebi a carteirinha da bateria e vamos apoiar no próximo ano para ser campeão — disse, em entrevista ao canal "O Xiado Carioca".
— A gente nunca podia vir para cá e agora estamos podendo assistir e, para mim, é um negócio espetacular, tudo o que se vive aqui. Infelizmente, para os jogadores, é muito difícil poder estar aqui, mas, para mim, é um privilégio sentir a energia boa da gente e caminhar pela rua — destacou o jogador do Tricolor.
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