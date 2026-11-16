Fluminense: Lanús mira Cano, mas atacante quer ficar no Brasil

Em fim de contrato com o Fluminense, o atacante Germán Cano tem futuro indefinido. Internamente, a ideia do Tricolor é se aprofundar na questão depois de definir a possibilidade de conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Enquanto os cariocas não definem a situação do jogador, outras equipes buscam o atleta. O Lanús, da Argentina, demonstrou interesse no argentino e chegou a abrir conversas por ele.

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Entretanto, a prioridade para Germán Cano é permanecer no futebol brasileiro e seu principal desejo é ficar no Fluminense.

O contrato do atacante com o Tricolor se encerra em dezembro e, por conta disso, ele pode assinar um pré-contrato sem que as equipes se acertem com os cariocas. Sendo assim, a tendência é que a situação seja definida nas Laranjeiras em dezembro.

Em 2026, o atacante fez apenas 16 jogos com o uniforme tricolor e marcou apenas um gol, na vitória por 3 a 2 de virada contra o Palmeiras.

A informação do interesse do Lanús em Germán Cano foi notiicado inicialmente pelo ge.

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Cano confirma presença em 2027, mas no carnaval

Ídolo do Fluminense, Germán Cano curtiu os embalos da noite a última quarta-feira (11) e se jogou nos preparativos para o Carnaval de 2027. O atacante participou do ensaio de rua da Unidos de Vila Isabel, tradicional escola do Grupo Especial, e já garantiu seu lugar no desfile do próximo ano, na Sapucaí.

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Cano esteve acompanhado da família no primeiro ensaio da agremiação do bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, na Rua 28 de Setembro, em Vila Isabel. Não é a primeira experiência do argentino, que celebrou a festa.

— Estive dentro da bateria esse ano, já recebi a carteirinha da bateria e vamos apoiar no próximo ano para ser campeão — disse, em entrevista ao canal "O Xiado Carioca".

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Cano, do Fluminense, em ensaio da Unidos de Vila Isabel (Foto: Reprodução/O Xiado Carioca)<br>

— A gente nunca podia vir para cá e agora estamos podendo assistir e, para mim, é um negócio espetacular, tudo o que se vive aqui. Infelizmente, para os jogadores, é muito difícil poder estar aqui, mas, para mim, é um privilégio sentir a energia boa da gente e caminhar pela rua — destacou o jogador do Tricolor.