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Vasco e Botafogo eliminam Flamengo e Fluminense e fazem final do Carioca Sub-20

Cruz-Maltino avança pela melhor campanha, enquanto Alvinegro supera o Fluminense

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 12:50
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Jogadores do Vasco da Gama e Flamengo disputam bola no Carioca Sub-20
Vasco elimina o Flamengo e garante vaga na final do Campeonato Carioca Sub-20 (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Vasco e Botafogo vão disputar o título do Campeonato Carioca Sub-20. As equipes garantiram classificação após eliminarem Flamengo e Fluminense, respectivamente, nas semifinais da competição. Enquanto o Cruz-Maltino avançou com dois empates, o Alvinegro venceu um clássico marcado por expulsões.

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O Vasco empatou com o Flamengo por 1 a 1, no jogo de volta das semifinais. Luis Felipe marcou para o Gigante da Colina, enquanto Josmar balançou as redes pelo Rubro-Negro.

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Partida Sub-20 Flamengo x Vasco; jogador do Flamengo domina a bola diante de jogador do Vasco.
Vasco elimina o Flamengo e garante vaga na final do Campeonato Carioca Sub-20 (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Com o resultado, o confronto terminou empatado em 2 a 2 no placar agregado. Por ter feito a melhor campanha no Estadual, o Vasco ficou com a vaga na decisão.

Botafogo elimina Fluminense em clássico movimentado

Na outra semifinal, o Botafogo venceu o Fluminense por 2 a 1, no Estádio Marcelo Vieira, e garantiu presença na final do Campeonato Carioca Sub-20.

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Jogadores do Botafogo Carioca Sub-20 comemoram em campo, abraçados.
Botafogo vence o Fluminense por 2 a 1 e avança à decisão estadual (Foto: Arthur Barreto / Botafogo

O confronto foi marcado por três expulsões. O Tricolor terminou a partida com dois jogadores a menos, entre eles o atacante Wesley Natã, que já foi integrado ao elenco profissional. O Botafogo também teve um atleta expulso.

O gol do Fluminense foi marcado pelo lateral-esquerdo Vagno, em cobrança de pênalti. A eliminação também representou a primeira derrota de Fred como treinador da equipe sub-20 tricolor.

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