AO VIVO: Siga São Paulo x Fluminense pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
São Paulo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão. Acompanhe cada detalhe do confronto com o LANCE!.
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Lance a Lance!: São Paulo x Fluminense
Escalações definidas
São Paulo: Rafael; Rafael Toloi, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Pablo Maia, Danielzinho e Iago; Artur, Lucas Moura e Calleri.
Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Yeferson Soteldo, Kevin Serna e Hulk.
Momento fofura!
São Paulo no Morumbis
Como chegam os clubes?
No último confronto, o São Paulo empatou com o Corinthians por 0 a 0, em casa, enquanto o Fluminense venceu o Vitória por 3 a 0, fora de seus domínios.
Na tabela de classificação, o São Paulo ocupa a 10ª colocação, com 44 pontos. Já o Fluminense está em 4º lugar, com 57 pontos.
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