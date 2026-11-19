São Paulo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão. Acompanhe cada detalhe do confronto com o LANCE!.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lance a Lance!: São Paulo x Fluminense

Escalações definidas

São Paulo: Rafael; Rafael Toloi, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Pablo Maia, Danielzinho e Iago; Artur, Lucas Moura e Calleri.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Yeferson Soteldo, Kevin Serna e Hulk.

Momento fofura!

São Paulo no Morumbis

Como chegam os clubes?

No último confronto, o São Paulo empatou com o Corinthians por 0 a 0, em casa, enquanto o Fluminense venceu o Vitória por 3 a 0, fora de seus domínios.

continua após a publicidade

Na tabela de classificação, o São Paulo ocupa a 10ª colocação, com 44 pontos. Já o Fluminense está em 4º lugar, com 57 pontos.