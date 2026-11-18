Thiago Silva dá esperança de renovação com o Fluminense: 'Presente de Natal'
Zagueiro falou de possíveis conversas com a diretoria tricolor ao fim da temporada
O torcedor do Fluminense pode sonhar com a permanência de seu ídolo. Nesta quarta-feira (18), na chegada da delegação a São Paulo, para o duelo com o Tricolor Paulista, o zagueiro Thiago Silva deixou recado esperançoso quanto a possível renovação do vínculo para 2027.
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— A gente vem pensando. Mais especificamente, a distância para a minha família. Pela Isabelle, todo mundo sabe que é muito fechada comigo. Minha decisão, ela vai estar junto. A gente está conversando. Nos próximos dias, conversando com o Fluminense, a gente pode ter um presente de Natal, quem sabe? — disse o zagueiro, ao "GE".
Thiago Silva retornou ao Tricolor no meio da temporada após passagem pelo FC Porto, de Portugal. O jogador, em declaração recente, destacou o sonho de levantar o troféu da Libertadores pelo Flu, mas havia dado a entender que a eliminação para o Palmeiras pudesse ter sido sua última exibição pela competição continental.
Apesar disso, o foco total é na reta final da temporada. O Fluminense ainda briga para se classificar para a Libertadores e tem quatro decisões pela frente.
— Tem algumas questões a serem pensadas. Estou muito tranquilo em relação a isso. Temos alguns jogos importantes na temporada. Isso tem que ser prioridade. Classificar primeiramente, depois pensar, no passo seguinte. Tenho certeza de que papai do céu está reservando coisas boas e, na hora certa, vocês vão saber a decisão — completou.
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