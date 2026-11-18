O torcedor do Fluminense pode sonhar com a permanência de seu ídolo. Nesta quarta-feira (18), na chegada da delegação a São Paulo, para o duelo com o Tricolor Paulista, o zagueiro Thiago Silva deixou recado esperançoso quanto a possível renovação do vínculo para 2027.

+ Martinelli volta a ser relacionado pelo Fluminense para jogo contra o São Paulo

— A gente vem pensando. Mais especificamente, a distância para a minha família. Pela Isabelle, todo mundo sabe que é muito fechada comigo. Minha decisão, ela vai estar junto. A gente está conversando. Nos próximos dias, conversando com o Fluminense, a gente pode ter um presente de Natal, quem sabe? — disse o zagueiro, ao "GE".

continua após a publicidade

Thiago Silva retornou ao Tricolor no meio da temporada após passagem pelo FC Porto, de Portugal. O jogador, em declaração recente, destacou o sonho de levantar o troféu da Libertadores pelo Flu, mas havia dado a entender que a eliminação para o Palmeiras pudesse ter sido sua última exibição pela competição continental.

Thiago Silva pode renovar contrato com o Fluminense (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Apesar disso, o foco total é na reta final da temporada. O Fluminense ainda briga para se classificar para a Libertadores e tem quatro decisões pela frente.

continua após a publicidade

— Tem algumas questões a serem pensadas. Estou muito tranquilo em relação a isso. Temos alguns jogos importantes na temporada. Isso tem que ser prioridade. Classificar primeiramente, depois pensar, no passo seguinte. Tenho certeza de que papai do céu está reservando coisas boas e, na hora certa, vocês vão saber a decisão — completou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte