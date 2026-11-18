Martinelli volta a ser relacionado pelo Fluminense para jogo contra o São Paulo
Volante evoluiu na recuperação de lesão no joelho esquerdo e foi liberado após avaliação
O Fluminense terá um reforço entre os relacionados para o duelo contra o São Paulo, nesta quinta-feira, no Morumbis. O volante Martinelli apresentou evolução na recuperação de uma lesão no joelho esquerdo e foi liberado para viajar com a delegação tricolor após passar por uma nova avaliação nesta quarta-feira (18).
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O jogador voltou a treinar com o restante do elenco no último sábado (14) e também participou das atividades de segunda e terça-feira. Antes disso, já havia iniciado os trabalhos no campo, mas ainda de forma individual e com bola.
Apesar do retorno, Martinelli ainda deve precisar de tempo para recuperar o ritmo de jogo antes de voltar à equipe titular. Com isso, Nonato e Hércules têm a tendência de seguir formando a dupla de volantes do Fluminense neste primeiro momento.
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Martinelli sofreu a lesão no confronto de ida da semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras, em 14 de outubro. Inicialmente, o volante tentou um tratamento conservador para ter condições de atuar na partida de volta, mas não conseguiu se recuperar a tempo e ficou fora do duelo que confirmou a eliminação tricolor.
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