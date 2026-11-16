O consórcio Fla-Flu, formado por Flamengo e Fluminense e responsável pela administração do Maracanã, negou oficialmente ter recebido uma proposta da empresa Fatal Fans pelos naming rights do estádio. Em nota divulgada nesta segunda-feira (16), a Fla-Flu Serviços afirmou que não existe qualquer negociação em andamento sobre o tema e classificou como inverídicas as informações publicadas por veículos de comunicação.

No comunicado, o consórcio esclareceu que não recebeu, em nenhum momento, uma oferta da empresa interessada em adquirir os direitos de nome do estádio. A manifestação também reforçou o compromisso da administração com a transparência e a veracidade das informações.

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— A informação divulgada hoje (16/11) por veículos de comunicação é totalmente inverídica e não corresponde à realidade dos fatos — diz um trecho da nota oficial.

Maracanã em dia de jogo do Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

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Veja a nota oficial do consórcio do Maracanã

"A Fla-Flu Serviços vem a público esclarecer que não recebeu, em nenhum momento, qualquer proposta da empresa Fatal Fans referente aos naming rights do Maracanã.

Dessa forma, esclarece também que não existe qualquer negociação em andamento com a referida empresa sobre o tema.

A informação divulgada hoje (16/11) por veículos de comunicação é totalmente inverídica e não corresponde à realidade dos fatos.

Por fim, a Fla-Flu Serviços reitera seu compromisso com a transparência e a veracidade das informações."

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