No comando do Fluminense, Marcão celebra Dia do Profissional de Educação Física: 'Orgulho'
Treinador concluiu a formação na área em 2026, aos 53 anos
No comando do Fluminense em um dos momentos mais importantes da temporada, Marcão celebra nesta terça-feira (1º) o Dia do Profissional de Educação Física de uma maneira especial. O treinador concluiu em 2026, aos 53 anos, a graduação na área e vive pela primeira vez a data já formado.
Em papo com a reportagem do Lance!, Marcão destacou que o curso representou bem mais do que a conquista do diploma. Para o ex-volante, o conhecimento adquirido ao longo da formação passou a complementar uma trajetória construída praticamente inteira dentro do esporte.
— Ser um profissional de Educação Física é um motivo de muito orgulho para mim. A minha formação foi muito além de um diploma, sabe? Ela me deu conhecimento, me abriu caminhos e se tornou parte fundamental da minha trajetória construída ao longo de toda a minha vida no esporte — afirmou Marcão, técnico do Fluminense, ao Lance!.
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A relação do treinador com a área acadêmica começou há mais de uma década. Marcão iniciou o curso de Educação Física na Universidade Estácio de Sá em 2015 e precisou conciliar os estudos com a rotina corrida do futebol. A graduação foi concluída em março deste ano.
Em 2017, Marcão conquistou a Licença A da CBF Academy e já possuía, desde 2007, o curso do Sindicato dos Treinadores de Futebol. A formação técnica acompanhou a transição de uma longa carreira como jogador para as funções exercidas posteriormente à beira do campo.
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Experiência como jogador do Fluminense e gratidão
Como jogador, Marcão disputou 397 partidas pelo Fluminense, marcou 22 gols e foi campeão carioca em 2002 e 2005, este último como capitão. Depois de encerrar a carreira dentro das quatro linhas, passou por diferentes funções e acumulou diversas experiências como auxiliar e treinador.
— Eu fui atleta, vivi o futebol por dentro e hoje tenho a oportunidade de continuar essa caminhada como treinador, levando comigo tudo que aprendi dentro e fora de campo. Tenho orgulho da profissão que escolhi, gratidão por tudo que o esporte me ensinou e vai me ensinando até aqui e, acima de tudo, orgulho de poder viver o que mais amo. Feliz Dia do Profissional de Educação Física — completou.
Depois de integrar por anos a comissão técnica permanente do Fluminense e assumir a equipe em diferentes oportunidades, Marcão voltou ao comando após a saída de Luis Zubeldía, em agosto. Posteriormente, foi efetivado pela diretoria e segue à frente do Tricolor na disputa pelo G-4 do Campeonato Brasileiro e nas quartas de final da Libertadores.
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