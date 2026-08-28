John Kennedy tem complicação pós-cirurgia e volta ao hospital
Atacante apresentou um derrame articular atípico no sexto dia após o procedimento
O Fluminense informou, nesta quinta-feira (28), que o atacante John Kennedy apresentou uma complicação no pós-operatório da cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. No sexto dia após o procedimento, o jogador teve um derrame articular atípico, quadro que pode evoluir para uma infecção.
Diante da situação, o atacante retornou ao hospital de forma preventiva para ser avaliado e acompanhado pela equipe médica.
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John Kennedy foi submetido à cirurgia no dia 18 de agosto, após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior durante o clássico entre Fluminense e Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante é o artilheiro do Fluminense na temporada, com 14 gols marcados.
O procedimento demorou mais do que o habitualmente previsto devido ao forte inchaço apresentado pelo jogador na região lesionada. Durante o período de espera pela cirurgia, John Kennedy realizou um cronograma de fisioterapia pré-operatória, com o objetivo de preparar a articulação e proporcionar melhores condições para a realização do procedimento.
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