Mário Bittencourt revela acordo com Marcão no Fluminense Treinador está invicto desde que assumiu a equipe

Mário Bittencourt, ex-presidente e atual diretor-geral do Fluminense, revelou um acordo feito com Marcão ainda em 2019. Em entrevista ao podcast Pelada Musical, do canal Corredor 5, o ex-presidente explicou que o treinador assumiu um papel estratégico dentro da estrutura do futebol tricolor: acompanhar o trabalho das comissões técnicas e estar preparado para assumir o time profissional em momentos de troca no comando.

Segundo Mário, a ideia nunca foi transformar Marcão automaticamente no treinador permanente da equipe. O acordo prevê justamente que o profissional seja utilizado quando a diretoria entende que uma mudança interna pode produzir o efeito desejado sem a necessidade imediata de buscar um novo nome no mercado.

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— Nós fizemos um acordo na chegada, e esse acordo é mantido pela gestão atual, pelo presidente Mattheus Montenegro. Se o Marcão se transforma no treinador que vai ser o do Fluminense no profissional, que não é o treinador permanente, em algum momento a gente vai ter que tirar o Marcão. Ele atua nos momentos em que a gente entende que precisa fazer uma mudança no comando e que essa mexida vai conseguir os mesmos objetivos se trouxéssemos outro treinador. É um acordo contratual com ele.

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O acordo citado por Mário ganha um contexto diferente neste momento. Marcão assumiu o Fluminense inicialmente de forma interina após a saída de Luis Zubeldía, mas foi efetivado pela atual gestão em 22 de agosto, depois da vitória sobre o Remo. Na ocasião, Mattheus Montenegro anunciou que o clube não buscaria outro treinador no mercado.

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Integrado à estrutura do clube há anos, ele voltou a assumir o time principal nesta temporada após a saída de Luis Zubeldía e, desde então, conseguiu interromper uma sequência de oito partidas sem vitória e conduziu o Tricolor às quartas de final da Libertadores.

Mário também revelou que o entendimento entre os dois vai além das oportunidades como interino. Desde 2019, Marcão também exerce uma função de acompanhamento e avaliação do trabalho desenvolvido pelas diferentes comissões técnicas que passam pelo clube.

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— Em algum momento, ele vai ser chamado por outros clubes e vai fazer um voo solo. A gente fez um acordo em 2019 de que ele comece e termine comigo. Enquanto tiver um treinador no comando, quero que você seja o cara da gestão, que acompanhe e faça as avaliações para a gente. É uma decisão estratégica de gestão do clube. É muito capacitado, competente e um grande treinador.

Marcão em treino do Fluminense (Foto: Divulgação / Fluminense FC)

Marcão vive atualmente mais uma passagem pelo comando do profissional do Fluminense e permanece invicto desde que assumiu após Zubeldía. São duas vitórias e dois empates em quatro jogos, além da classificação sobre o Independiente Rivadavia nas oitavas de final da Libertadores.

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