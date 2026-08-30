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Marcão elogia Fluminense, mas lamenta pênalti no fim

Treinador considera que VAR deveria ser acionado em lance que definiu placar

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 15:37
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Marcão, técnico do Fluminense
Marcão diz que 'tira coisas boas' do jogo deste domingo (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

O técnico Marcão elogiou a atuação dos jogadores no empate por 3 a 3 do Fluminense com o Athletico-PR neste domingo (30), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25ª rodada do Brasileirão Série A. Na avaliação do treinador, a equipe não se desorganizou em campo mesmo que tenha precisado correr duas vezes atrás do marcador. Marcão também lamentou o pênalti assinalado contra o time já nos acréscimos da partida.

➡️Canobbio carimba retorno à Arena da Baixada com gol para o Fluminense

— No geral, [gostei] do comportamento da minha equipe, que saiu atrás mais uma vez, mas não perdemos a organização. Estivemos duas vezes atrás, sempre organizados, acho que é muito importante. Eu tirei muitas coisas boas dessa partida, algumas coisas para a gente corrigir, mas eu acho que durante a semana a gente consegue corrigir o que não funcionou tão bem para as próximas partidas — declarou Marcão, em entrevista coletiva concedida ainda no estádio.

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O treinador, porém, admitiu preocupação com mais um gol sofrido pelo alto. O placar foi aberto pelo Athletico-PR com gol de Leozinho, de cabeça, ainda no primeiro tempo. Benavídez também fez de cabeça no início do segundo tempo, após indefinição da defesa.

Marcão, técnico do Fluminense
Marcão considera que VAR deveria ter sido acionado em lance do pênalti (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

— Qualquer tipo de situação que cause perigo contra a nossa meta, a gente analisa durante a semana, porque vai ter mais um outro lance que a gente vai ter que corrigir, adaptar, treinar, para que nas próximas partidas não venha a acontecer — considerou o técnico do Fluminense.

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Marcão também falou sobre o pênalti marcado pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima nos acréscimos da partida. No lance, o goleiro Fábio tenta tirar o corpo, mas acaba trombando com Viveros.

O presidente falou sobre isso também, mas acho que o VAR poderia ter intervido nesse lance da penalidade. Acho que ele (Viveros) dobrou antes da perna.

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