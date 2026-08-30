Marcão elogia Fluminense, mas lamenta pênalti no fim
Treinador considera que VAR deveria ser acionado em lance que definiu placar
O técnico Marcão elogiou a atuação dos jogadores no empate por 3 a 3 do Fluminense com o Athletico-PR neste domingo (30), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25ª rodada do Brasileirão Série A. Na avaliação do treinador, a equipe não se desorganizou em campo mesmo que tenha precisado correr duas vezes atrás do marcador. Marcão também lamentou o pênalti assinalado contra o time já nos acréscimos da partida.
➡️Canobbio carimba retorno à Arena da Baixada com gol para o Fluminense
— No geral, [gostei] do comportamento da minha equipe, que saiu atrás mais uma vez, mas não perdemos a organização. Estivemos duas vezes atrás, sempre organizados, acho que é muito importante. Eu tirei muitas coisas boas dessa partida, algumas coisas para a gente corrigir, mas eu acho que durante a semana a gente consegue corrigir o que não funcionou tão bem para as próximas partidas — declarou Marcão, em entrevista coletiva concedida ainda no estádio.
O treinador, porém, admitiu preocupação com mais um gol sofrido pelo alto. O placar foi aberto pelo Athletico-PR com gol de Leozinho, de cabeça, ainda no primeiro tempo. Benavídez também fez de cabeça no início do segundo tempo, após indefinição da defesa.
— Qualquer tipo de situação que cause perigo contra a nossa meta, a gente analisa durante a semana, porque vai ter mais um outro lance que a gente vai ter que corrigir, adaptar, treinar, para que nas próximas partidas não venha a acontecer — considerou o técnico do Fluminense.
Marcão também falou sobre o pênalti marcado pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima nos acréscimos da partida. No lance, o goleiro Fábio tenta tirar o corpo, mas acaba trombando com Viveros.
— O presidente falou sobre isso também, mas acho que o VAR poderia ter intervido nesse lance da penalidade. Acho que ele (Viveros) dobrou antes da perna.
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