Escalação: Fluminense está confirmado diante do Athletico-PR; veja time
Equipes se enfrentam a partir das 11h pela 25ª rodada do Brasileirão Série A
Com o retorno de Guga, mas com Lucho Acosta e Thiago Silva no banco, o técnico Marcão acaba de confirmar a escalação do Fluminense para o duelo deste domingo (30) diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida das 11h (de Brasília) é válida pela 25ª rodada e marca um confronto direto do G-4 do Brasileirão Série A.
➡️Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao jogo do Brasileirão
Na zaga, Marcão optou por Millán e Ignácio. Thiago Silva foi poupado por causa do gramado sintético do estádio paranaense, e ficará no banco. O treinador também não pode contar com Hércules, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Assim, a escalação do Fluminense para encarar o Athletico-PR é formada por Fábio; Guga, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e PH Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.
Quarto colocado no Brasileirão Série A, com 41 pontos, o tricolor carioca busca a vitória para encostar na equipe paranaense, que está em terceiro com 44. Para tanto, porém, precisará superar um retrospecto recente, o de ainda não ter vencido fora de casa depois da parada para a Copa do Mundo; e uma estatística bastante favorável do Athletico, que não perde em casa desde a segunda rodada.
Athletico-PR também tem escalação confirmada para encarar o Fluminense
O técnico Odair Hellmann também confirmou o time que alinha para enfrentar o tricolor carioca. Os paranaenses vão a campo com Santos; Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Luiz Gustavo, Jadson e Mendoza e João Cruz; Leozinho e Viveros.
O trio de arbitragem é mineiro. Fluminense x Athletico-PR será comandado no campo por Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva. O paulista Thiago Duarte Peixoto será responsável pelo VAR.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Com clássicos, Brasileirão Série A tem seis jogos neste domingo; confiraHá 51 minutos
Fluminense
Fluminense visita Athletico-PR em cenário oposto ao de 2024Há 18 horas
Fluminense
Com Fred, Fluminense vence Bangu de Thiago Neves no Cariocão Sub-20Há 21 horas
Onde Assistir
Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao jogo do BrasileirãoHá 23 horas
Fluminense
Martinelli explica virada de chave do Fluminense com Marcão: 'Todo mundo conhecia'Há 1 dia
Fluminense
Ídolos em lados opostos: Fred e Thiago Neves se enfrentam em Fluminense x BanguHá 1 dia
Mais LANCE!