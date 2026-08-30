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Escalação: Fluminense está confirmado diante do Athletico-PR; veja time

Equipes se enfrentam a partir das 11h pela 25ª rodada do Brasileirão Série A

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 10:02
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Bandeira do Fluminense na Arena da Baixada antes do jogo com o Athletico-PR
Fluminense encara o Athletico-PR na Arena da Baixada (Foto: X/@FluminenseFC

Com o retorno de Guga, mas com Lucho Acosta e Thiago Silva no banco, o técnico Marcão acaba de confirmar a escalação do Fluminense para o duelo deste domingo (30) diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida das 11h (de Brasília) é válida pela 25ª rodada e marca um confronto direto do G-4 do Brasileirão Série A.

➡️Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao jogo do Brasileirão

Na zaga, Marcão optou por Millán e Ignácio. Thiago Silva foi poupado por causa do gramado sintético do estádio paranaense, e ficará no banco. O treinador também não pode contar com Hércules, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

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Assim, a escalação do Fluminense para encarar o Athletico-PR é formada por Fábio; Guga, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e PH Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.

Quarto colocado no Brasileirão Série A, com 41 pontos, o tricolor carioca busca a vitória para encostar na equipe paranaense, que está em terceiro com 44. Para tanto, porém, precisará superar um retrospecto recente, o de ainda não ter vencido fora de casa depois da parada para a Copa do Mundo; e uma estatística bastante favorável do Athletico, que não perde em casa desde a segunda rodada.

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Ganso em ação na partida contra o Remo, no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão
Ganso inicia entre os titulares na Arena da Baixada (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

Athletico-PR também tem escalação confirmada para encarar o Fluminense

O técnico Odair Hellmann também confirmou o time que alinha para enfrentar o tricolor carioca. Os paranaenses vão a campo com Santos; Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Luiz Gustavo, Jadson e Mendoza e João Cruz; Leozinho e Viveros. 

O trio de arbitragem é mineiro. Fluminense x Athletico-PR será comandado no campo por Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva. O paulista Thiago Duarte Peixoto será responsável pelo VAR.

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