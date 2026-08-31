Thiago Silva 'auxiliar-técnico' tem atuação elogiada no Fluminense Poupado por causa do sintético, zagueiro dá orientações diante do Athletico-PR

Thiago Silva teve atuação intensa pelo Fluminense no empate por 3 a 3 com o Athletico-PR nesse domingo (30), pela 25ª rodada do Brasileirão Série A. Mas fora de campo. Poupado do jogo por causa do gramado sintético da Arena da Baixada, em Curitiba, o zagueiro — que completará 42 anos no próximo mês — passou boa parte do jogo orientando os companheiros, muitas vezes de maneira efusiva.

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Ao final da partida, o técnico Marcão explicou a opção de deixar Thiago Silva no banco de reservas, mas garantiu que o zagueiro voltará a ser titular.

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— Não podemos contar com ele hoje (domingo), mas acredito que nos próximos jogos a gente possa contar. [Foi] por conta do sintético, ele sentiu dores durante esses dois últimos dias, mas vamos cuidar e eu acredito que nas próximas partidas ele vai estar em campo nos ajudando.

Liderança de Thiago Silva e respeito dos companheiros é elogiada no Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Sem poder contar com o capitão em campo, Marcão elogiou a atuação de Thiago Silva como uma espécie de auxiliar-técnico diante do Athletico-PR.

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— Ali fora a gente dá total liberdade pra ele, porque os jogadores respeitam ele, nós como comissão respeitamos, e ele enxerga muita coisa. Essa entrega dele, essa responsabilidade dele de ajudar os companheiros dentro de campo, acho que fica muito explícito, e a gente como comissão tem que aceitar e pedir realmente ajuda dele — afirmou Marcão.

Para o técnico do Fluminense, Thiago Silva terá um futuro vitorioso como treinador.

— Daqui a pouco a gente tem a certeza que como treinador, se isso que ele escolher mesmo, vai ter uma grande carreira, porque é um cara muito estudioso.

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