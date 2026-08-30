Canobbio carimba retorno à Arena da Baixada com gol para o Fluminense
Foi a primeira vez que ele jogou na casa do Athletico desde que deixou o clube
Autor de um dos gols do Fluminense no empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, o atacante Canobbio viveu um domingo especial na Arena da Baixada, em Curitiba. Foi a primeira vez que o uruguaio retornou ao estádio desde que saiu do clube paranaense, no fim de 2024, para jogar no Fluminense.
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A torcida do Athletico vaiou bastante o jogador, que ainda assim conseguiu ter boa atuação em Curitiba. Canobbio insistiu nas finalizações no primeiro tempo e chegou a tocar a bola por entre as pernas de um adversário. No segundo tempo, marcou um gol aproveitando falha do goleiro Santos.
Na comemoração, Canobbio levantou as mãos em sinal de respeito à torcida do Athletico-PR.
— Sempre, sempre com respeito. Foi o clube que me abriu as portas aqui no Brasil. Eu sou muito grato a eles, vou ser por toda a vida. Faz parte do futebol a vaia, o clima. Também não posso deixar de citar o carinho que tiveram também muitos torcedores. Mas faz parte do futebol — ponderou o atacante na saída do campo, em entrevista ao canal Premiere.
Sobre o resultado do jogo, o atacante do Fluminense disse que não havia muito o que comemorar.
— A gente sabe a grandeza desta instituição, não pode comemorar o empate. Mas teve o esforço do time, a entrega, a qualidade que mostramos em um campo muito difícil — considerou Canobbio.
Com o empate, o Fluminense perdeu a chance de encostar no próprio Athletico-PR na tabela do Brasileirão Série A. Com 42 pontos, o tricolor carioca ocupa a 4ª posição. O time volta a campo no próximo sábado, quando faz clássico com o Vasco no Maracanã, às 21h (de Brasília).
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