Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Canobbio carimba retorno à Arena da Baixada com gol para o Fluminense

Foi a primeira vez que ele jogou na casa do Athletico desde que deixou o clube

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 14:27
Favorite o Lance! no Google
Canobbio comemora gol pelo Fluminense diante do Athletico-PR
Canobbio comemora gol pelo Fluminense diante do Athletico-PR (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

Autor de um dos gols do Fluminense no empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, o atacante Canobbio viveu um domingo especial na Arena da Baixada, em Curitiba. Foi a primeira vez que o uruguaio retornou ao estádio desde que saiu do clube paranaense, no fim de 2024, para jogar no Fluminense.

➡️Dê suas notas: avalie a atuação dos jogadores do Fluminense contra o Athletico-PR

A torcida do Athletico vaiou bastante o jogador, que ainda assim conseguiu ter boa atuação em Curitiba. Canobbio insistiu nas finalizações no primeiro tempo e chegou a tocar a bola por entre as pernas de um adversário. No segundo tempo, marcou um gol aproveitando falha do goleiro Santos.

continua após a publicidade

Na comemoração, Canobbio levantou as mãos em sinal de respeito à torcida do Athletico-PR. 

— Sempre, sempre com respeito. Foi o clube que me abriu as portas aqui no Brasil. Eu sou muito grato a eles, vou ser por toda a vida. Faz parte do futebol a vaia, o clima. Também não posso deixar de citar o carinho que tiveram também muitos torcedores. Mas faz parte do futebol — ponderou o atacante na saída do campo, em entrevista ao canal Premiere.

Sobre o resultado do jogo, o atacante do Fluminense disse que não havia muito o que comemorar.

— A gente sabe a grandeza desta instituição, não pode comemorar o empate. Mas teve o esforço do time, a entrega, a qualidade que mostramos em um campo muito difícil — considerou Canobbio.

continua após a publicidade

Com o empate, o Fluminense perdeu a chance de encostar no próprio Athletico-PR na tabela do Brasileirão Série A. Com 42 pontos, o tricolor carioca ocupa a 4ª posição. O time volta a campo no próximo sábado, quando faz clássico com o Vasco no Maracanã, às 21h (de Brasília).

Canobbio comemora gol pelo Fluminense diante do Athletico-PR
Canobbio vibra de forma discreta com Lucho Acosta após marcar contra o ex-clube (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Leozinho do Athletico Paranaense disputa o lance com Paulo Henrique Ganso e Matheus Martinelli do Fluminense, durante a partida entre Athletico Paranaense e Fluminense

Fluminense

Dê suas notas: avalie a atuação dos jogadores do Fluminense contra o Athletico-PR

Há 1 hora
Hulk teve participação decisiva no empate do Fluminense com o Athletico-PR, em Curitiba

Futebol Nacional

Athletico-PR marca no fim e arranca empate com o Fluminense

Há 1 hora
Bandeira do Fluminense na Arena da Baixada antes do jogo com o Athletico-PR

Fluminense

Escalação: Fluminense está confirmado diante do Athletico-PR; veja time

Há 4 horas
Palmeiras x Mirassol no Allianz pelo Brasileirão 2026.

Futebol Nacional

Com clássicos, Brasileirão Série A tem seis jogos neste domingo; confira

Há 5 horas
Ganso correndo com a bola

Fluminense

Fluminense visita Athletico-PR em cenário oposto ao de 2024

Há 23 horas
Fred e Thiago Neves juntos abraçados

Fluminense

Com Fred, Fluminense vence Bangu de Thiago Neves no Cariocão Sub-20

Há 1 dia
Mais LANCE!
Arte onde assitir Athletico-PR

Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao jogo do Brasileirão

Martinelli gesticula e dá resposta em coletiva no Fluminense

Martinelli explica virada de chave do Fluminense com Marcão: 'Todo mundo conhecia'

Montagem de Fred e Thiago Neves

Ídolos em lados opostos: Fred e Thiago Neves se enfrentam em Fluminense x Bangu

John Kennedy lamenta lance pelo Fluminense

Fluminense: especialista detalha complicação de John Kennedy e recuperação

John Kenndey se lesionou durante clássico entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil

John Kennedy tem complicação pós-cirurgia e volta ao hospital

Igor Rabello treina com a equipe do Fluminense na manhã desta sexta-feira (28)

Fluminense: Igor Rabello volta a treinar com grupo, mas Freytes segue separado

Kevin Serna comemora gol marcado pelo Fluminense contra o Remo, pelo Brasileirão

Serna explica transição de Zubeldía e segredo de Marcão no Fluminense

Serna celebra com os companheiros o gol da vitória do Fluminense diante do Remo

Fluminense x Platense: data e hora das quartas de final da Libertadores são definidos

Samuel Xavier deixa o jogo entre Fluminense e Remo ao lado de médico do clube após lesão no ombro esquerdo

Fluminense: Samuel Xavier tem luxação detectada, mas cirurgia é descartada

Marcão vive bom momento no Fluminense

Com Marcão, Fluminense melhora ataque, mas sofre mais gols

Passos largos em Xerém: integrado ao Sub-17 do Fluminense, Luan Riquelme acumula títulos e convocação para a Seleção Brasileira da categoria

Fluminense assina contrato com joia da base

Marcão durante treino do Fluminense

Fluminense inicia semana cheia para treinos com reforços

Yeferson Soteldo em ação na partida entre Fluminense e Remo

Soteldo desencanta e ganha importância no Fluminense de Marcão