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John Kennedy, do Fluminense, recebe alta e segue em recuperação

Atacante deve retornar aos gramados apenas em 2027

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 14:37
Atualizado há 28 minutos
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John Kennedy, do Fluminense, recebeu alta hospitalar
John Kennedy, do Fluminense, recebeu alta hospitalar (Foto: Daniel Brasil/Código 19/Folhapress)

John Kennedy recebeu alta hospitalar neste domingo (30), após ser internado novamente por uma complicação no pós-operatório do joelho direito. A informação foi adiantada pelo jornalista Victor Lessa. O atacante do Fluminense seguirá o processo de recuperação da cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA). A reportagem do Lance! apurou que o jogador está tranquilo e focado na recuperação, apesar da gravidade da lesão.

A nova internação aconteceu depois de o jogador apresentar um derrame articular atípico no sexto dia após a operação. Diante do inchaço e do risco de evolução para uma infecção, a equipe médica optou pelo retorno ao hospital de forma preventiva para acompanhamento do quadro.

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Complicação não deve atrasar recuperação

John Kennedy passou pela reconstrução do LCA no dia 18 de agosto. A cirurgia ocorreu após um período de fisioterapia pré-operatória para diminuir o forte inchaço no joelho, consequência da lesão sofrida no clássico contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Na última semana, o Lance! ouviu o ortopedista Marco Sauberman, diretor das Clínicas Cirúrgicas do Hospital Federal do Andaraí, para explicar a complicação. O especialista apontou que o retorno ao hospital foi uma medida preventiva adequada diante do risco de infecção.

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Segundo o médico, o episódio não deve interferir no cronograma de recuperação do atacante. John Kennedy já tinha previsão de retornar aos gramados somente em 2027 e seguirá o longo processo de reabilitação da lesão ligamentar.

John Kennedy, do Fluminense, sentado no gramado as mãos no joelho e expressão de dor em duelo contra o Vasco
John Kennedy sente dores no joelho durante clássico entra Fluminense e Vasco (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Artilheiro do Fluminense na temporada, com 14 gols em partidas oficiais, John Kennedy se lesionou durante a derrota por 3 a 1 para o Vasco, pela Copa do Brasil.

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