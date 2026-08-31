Das vaias ao protagonismo: Hulk cresce no Fluminense em momento decisivo Atacante dobrou os números sob o comando de Marcão

Hulk foi o principal destaque do Fluminense no empate por 3 a 3 com o Athletico-PR, neste domingo (30), na Arena da Baixada. O atacante marcou um golaço de falta e deu a assistência para Ignácio fazer o terceiro gol tricolor, em atuação que confirma o crescimento do camisa 7 em um momento decisivo da temporada.

A chegada de Marcão mudou o cenário de Hulk no Fluminense. Nos quatro jogos sob o comando do treinador, o atacante de 40 anos marcou três gols e deu uma assistência. Balançou as redes contra Palmeiras, Remo e Athletico-PR, além de participar diretamente do gol de Ignácio em Curitiba. Nas sete partidas que fez com Zubeldía, o jogador fez um gol e deu uma assistência.

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Contratado como um dos grandes reforços para o segundo semestre, depois de anos de protagonismo no Atlético Mineiro, Hulk precisou de tempo para se adaptar e encontrou em John Kennedy um concorrente em bom momento pelo comando do ataque.

O primeiro gol oficial saiu de pênalti, diante do Grêmio, mas as primeiras atuações foram irregulares. Contra o Bahia, o atacante deixou o campo sob vaias no Maracanã. A cena se repetiu no empate sem gols com o Independiente Rivadavia, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

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Hulk em campo durante Fluminense x Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final da Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Além dos números

A evolução de Hulk, porém, não se restringe aos gols e assistências. Aos 40 anos e com mais de duas décadas de carreira profissional, o atacante também começa a ocupar um papel importante no cotidiano de um elenco que atravessa momentos decisivos e de mudanças.

Após o empate com o Athletico-PR, Marcão destacou justamente esse lado do camisa 7. Segundo o treinador do Fluminense, Hulk tem sido importante nas conversas durante a semana, inclusive com a comissão técnica.

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— Está cada vez melhor, participando durante a semana, treino, conversa, compartilha conhecimento com os jogadores e a comissão técnica. A tendência é a evolução o tempo todo. Em momentos tão grandes como esse, ele responde à altura — afirmou Marcão.

Dentro de campo, a maior confiança também tem permitido que Hulk ofereça mais do que presença na área. O atacante tem buscado o jogo, participado da construção e explorado características que o acompanharam durante toda a carreira, principalmente a potência nos chutes e as bolas paradas. Contra o Athletico-PR, as duas participações em gol vieram justamente desta última arma: primeiro, na cobrança direta que terminou no golaço; depois, na falta levantada para Ignácio marcar.

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O crescimento acontece em uma hora especialmente importante. Com John Kennedy fora após grave lesão no joelho, Hulk assumiu maior responsabilidade no ataque. O Fluminense tenta se manter entre os primeiros colocados do Brasileirão e se prepara para disputar as quartas de final da Libertadores.

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