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John Kennedy passa por cirurgia no joelho antes de decisão do Fluminense na Libertadores

Atacante opera o joelho em dia de jogo decisivo do Fluminense na Libertadores

PorPedro BrandãoEnviado especial
18/08/2026 13:40
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John Kennedy deixou Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil com dores
John Kennedy passa por cirurgia no joelho e inicia longa recuperação no Fluminense (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

MENDOZA (ARG) - O atacante John Kennedy passa por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado do joelho. O jogador sofreu a lesão durante o clássico entre Fluminense e Vasco e precisou ser submetido ao procedimento cirúrgico para iniciar o processo de recuperação.

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John Kennedy, do Fluminense, sentado no gramado as mãos no joelho e expressão de dor em duelo contra o Vasco
John Kennedy passa por cirurgia no joelho e inicia longa recuperação no Fluminense (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

O tempo até a realização da cirurgia foi maior do que o habitualmente previsto em decorrência de um forte inchaço na região afetada. Durante essa etapa de espera, o atleta cumpriu um cronograma de fisioterapia pré-operatória para preparar a articulação e garantir melhores condições para o procedimento.

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Desfalque em dia de decisão da Libertadores

A operação de John Kennedy acontece no mesmo dia em que o Fluminense entra em campo por um compromisso fundamental na temporada. O Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Independiente Rivadavia pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

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Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, disputado no Maracanã, a equipe carioca precisa de uma vitória simples para avançar de fase na competição continental. Sem contar com o atacante para a sequência do ano, o clube foca suas atenções no duelo decisivo desta noite.

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