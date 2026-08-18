Sinais? Fluminense se hospeda na rua 'Rivadavia' para decisão na Libertadores
Tricolor chegou em Mendoza no domingo (16)
O Fluminense encontrou uma coincidência curiosa em Mendoza às vésperas da decisão contra o Independiente Rivadavia, pela Libertadores. A delegação tricolor está hospedada no Hotel Diplomatic, localizado na Avenida Belgrano, justamente na esquina com a Rua Rivadavia.
➡️Guga explica mudança no Fluminense: 'Não é fácil'
O detalhe chama atenção pela coincidência com o nome do adversário desta terça-feira (18). Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam às 19h (de Brasília), no Malvinas Argentinas, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição.
No primeiro confronto, disputado no Maracanã, as equipes empataram por 0 a 0. Com isso, quem vencer em Mendoza avança às quartas de final. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.
Antes mesmo de entrar em campo, portanto, o nome Rivadavia já faz parte da rotina tricolor na cidade. A concentração do Fluminense fica justamente a poucos passos da rua que carrega o mesmo nome do rival que pode definir o futuro do clube na Libertadores.
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Fluminense x Independiente Rivadavia
O Fluminense tem o jogo mais importante da temporada nesta terça-feira (18), contra o Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final da Libertadores. Marcão, que assumiu o time interinamente após a demissão de Zubeldía, utilizou a partida contra o Palmeiras como teste para o que ia encontrar contra os argentinos e gostou do que viu.
O Tricolor encerrou a preparação nesta segunda-feira após treino no estádio do Godoy Cruz, que fica cerca de 1,5 km do Malvinas Argentinas, onde enfrenta a La Lepra. O clima em Mendoza é de frio e vento, cerca de 9°C. Na noite do confronto, o tempo deve ser o mesmo.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fora de Campo
Tarólogo aponta resultado de Independiente Rivadavia x FluminenseHá 7 horas
Fluminense
Guga explica mudança no Fluminense: 'Não é fácil'Há 8 horas
Fluminense
Escalação do Fluminense: Marcão aprova teste contra o PalmeirasHá 9 horas
Futebol Nacional
Brasileirão: Flamengo corta vantagem do Palmeiras, e Vasco aumenta risco de quedaHá 13 horas
Fluminense
Fluminense desembarca em Mendoza para decisão na LibertadoresHá 16 horas
Fluminense
Ganso: o segredo do Fluminense contra maior arma do Independiente RivadaviaHá 21 horas
Mais LANCE!