Sinais? Fluminense se hospeda na rua 'Rivadavia' para decisão na Libertadores Tricolor chegou em Mendoza no domingo (16)

O Fluminense encontrou uma coincidência curiosa em Mendoza às vésperas da decisão contra o Independiente Rivadavia, pela Libertadores. A delegação tricolor está hospedada no Hotel Diplomatic, localizado na Avenida Belgrano, justamente na esquina com a Rua Rivadavia.

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O detalhe chama atenção pela coincidência com o nome do adversário desta terça-feira (18). Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam às 19h (de Brasília), no Malvinas Argentinas, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição.

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No primeiro confronto, disputado no Maracanã, as equipes empataram por 0 a 0. Com isso, quem vencer em Mendoza avança às quartas de final. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Antes mesmo de entrar em campo, portanto, o nome Rivadavia já faz parte da rotina tricolor na cidade. A concentração do Fluminense fica justamente a poucos passos da rua que carrega o mesmo nome do rival que pode definir o futuro do clube na Libertadores.

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Ganso foi o capitão do Fluminense contra o Palmeiras (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Fluminense x Independiente Rivadavia

O Fluminense tem o jogo mais importante da temporada nesta terça-feira (18), contra o Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final da Libertadores. Marcão, que assumiu o time interinamente após a demissão de Zubeldía, utilizou a partida contra o Palmeiras como teste para o que ia encontrar contra os argentinos e gostou do que viu.

O Tricolor encerrou a preparação nesta segunda-feira após treino no estádio do Godoy Cruz, que fica cerca de 1,5 km do Malvinas Argentinas, onde enfrenta a La Lepra. O clima em Mendoza é de frio e vento, cerca de 9°C. Na noite do confronto, o tempo deve ser o mesmo.

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