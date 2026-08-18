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Ind. Rivadavia x Fluminense: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Equipes se enfrentam às 19h desta quarta-feira

PorPedro BrandãoEnviado especial
18/08/2026 10:53
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Rivadavia x Fluminense
Rivadavia x Fluminense (Foto: Arte/Lance!)

MENDOZA (ARG) - Ind. Rivadavia e Fluminense se enfrentam na noite desta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. No Estádio Malvinas Argentina, em Mendoza, na Argentina, a partida contará com a transmissão do Disney+. Clique para assistir no Disney+.

Com o empate sem gols no Maracanã, no jogo de ida, quem vencer nesta quarta-feira avança na Libertadores. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis. Quem avançar encara o vencedor de Coquimbo Unido x Platense.

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Fluminense x Rivadavia - oitavas de final da Libertadores
Jogo de ida entre Fluminense e Rivadavia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Ficha do jogo

Clube Independiente Rivadavia escudo onde assistir
RIV
Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
Libertadores
Oitavas - volta
Data e Hora
quarta-feira, 18 de agosto, às 19h (de Brasília)
Local
Estádio Malvinas Argentina, Mendoza (ARG)
Árbitro
Andres Rojas (COL)
Assistentes
David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL)
Var
Leonard Mosquera (COL)
Onde assistir

Como chega o Ind. Rivadavia

Para a partida decisiva pela Libertadores, o Rivadavia contará com o retorno de Florentín, meia que cumpriu suspensão no Maracanã. A tendência, inclusive, é que ele seja titular em Mendoza. Entre os jogos contra o Fluminense, o time argentino perdeu por 2 a 0 para o Belgrano, pelo campeonato local.

Como chega o Fluminense

Marcão, que assumiu interinamente o Fluminense após a saída de Zubeldía, deve manter a mesma estrutura da equipe que venceu o Palmeiras no fim de semana. A única exceção é na zaga, com Thiago Silva formando dupla com Freytes, Millán ou Ignácio. Os dois primeiros, por sua vez, retornaram de lesão recentemente.

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Thiago Silva no treino do Fluminense
Thiago Silva no treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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Tudo sobre o jogo entre Ind. Rivadavia x Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA
Ind. Rivadavia 🆚 Fluminense
🏆 Libertadores - oitavas de final (volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de agosto, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Malvinas Argentina, Mendoza (ARG)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+
🕴️ Arbitragem: Andres Rojas (COL)
🚩 Assistentes: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL)
📺 VAR: Leonard Mosquera (COL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Ind. Rivadavia (Técnico: Alfredo Berti)
Bolcato; Osella, Leonard Costa, Studer e Elordi; Bottari, Ríos (Villalba), Fernández e Floretín; Salas e Arce.

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🟢🔴 Fluminense (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio (Millán) e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Soteldo, Canobbio e Hulk.

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