Ind. Rivadavia x Fluminense: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam às 19h desta quarta-feira
MENDOZA (ARG) - Ind. Rivadavia e Fluminense se enfrentam na noite desta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. No Estádio Malvinas Argentina, em Mendoza, na Argentina, a partida contará com a transmissão do Disney+. Clique para assistir no Disney+.
De desconhecido a carrasco: Fluminense encara Ind. Rivadavia pela quarta vez no ano, ainda sem vitória
Com o empate sem gols no Maracanã, no jogo de ida, quem vencer nesta quarta-feira avança na Libertadores. Em caso de novo empate, a classificação será definida nos pênaltis. Quem avançar encara o vencedor de Coquimbo Unido x Platense.
Ficha do jogo
Como chega o Ind. Rivadavia
Para a partida decisiva pela Libertadores, o Rivadavia contará com o retorno de Florentín, meia que cumpriu suspensão no Maracanã. A tendência, inclusive, é que ele seja titular em Mendoza. Entre os jogos contra o Fluminense, o time argentino perdeu por 2 a 0 para o Belgrano, pelo campeonato local.
Como chega o Fluminense
Marcão, que assumiu interinamente o Fluminense após a saída de Zubeldía, deve manter a mesma estrutura da equipe que venceu o Palmeiras no fim de semana. A única exceção é na zaga, com Thiago Silva formando dupla com Freytes, Millán ou Ignácio. Os dois primeiros, por sua vez, retornaram de lesão recentemente.
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Tudo sobre o jogo entre Ind. Rivadavia x Fluminense
✅ FICHA TÉCNICA
Ind. Rivadavia 🆚 Fluminense
🏆 Libertadores - oitavas de final (volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de agosto, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Malvinas Argentina, Mendoza (ARG)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+
🕴️ Arbitragem: Andres Rojas (COL)
🚩 Assistentes: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL)
📺 VAR: Leonard Mosquera (COL)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Ind. Rivadavia (Técnico: Alfredo Berti)
Bolcato; Osella, Leonard Costa, Studer e Elordi; Bottari, Ríos (Villalba), Fernández e Floretín; Salas e Arce.
🟢🔴 Fluminense (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio (Millán) e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Soteldo, Canobbio e Hulk.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (18/08/2026)Há 4 horas
Onde Assistir
São Paulo x Bolívar: onde assistir, horário e prováveis escalaçõesHá 20 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (17/08/2026)Há 1 dia
Tênis
João Fonseca x Zandschulp em Cincinnati; horário e onde assistirHá 1 dia
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (16/08/2026)Há 2 dias
Onde Assistir
Corinthians x Cruzeiro: onde assistir, horários e escalações pelo BrasileirãoHá 2 dias
Mais LANCE!