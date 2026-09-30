Fábio completa 46 anos nesta quarta-feira (30) como titular do Fluminense, semifinalista da Libertadores e ainda entre os goleiros de maior destaque do futebol brasileiro. O camisa 1 soma 99 defesas em 28 partidas neste Brasileirão, segunda maior marca da competição, e voltou a ser decisivo nas classificações tricolores no mata-mata continental. Uma ausência, porém, atravessou praticamente toda a carreira: apesar de ter sido convocado, nunca disputou um minuto pela Seleção Brasileira principal.

Depois da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti deixou Alisson, Ederson e Weverton fora da primeira convocação do novo ciclo e chamou Hugo Souza, Otávio e Pedro Morisco. Hugo apresentou insegurança no empate por 1 a 1 com a Austrália, principalmente pelo alto. Otávio recebeu a oportunidade no segundo amistoso e também teve uma estreia ruim, com erro no primeiro gol australiano e problemas em saídas de bola.

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É exatamente por isso que o caso de Fábio volta a provocar uma pergunta que acompanhou diferentes momentos de sua trajetória: se a Seleção busca segurança para a posição, o goleiro do Fluminense ainda teria espaço?

Fábio foi convocado, mas nunca jogou pela Seleção Brasileira

As primeiras oportunidades na Seleção principal aconteceram quando Fábio ainda defendia o Vasco. Carlos Alberto Parreira o levou para a Copa das Confederações de 2003, ao lado de Dida e Júlio César. No ano seguinte, foi novamente chamado e integrou o grupo campeão da Copa América de 2004. Júlio César disputou todas as partidas daquela campanha. Fábio permaneceu como reserva.

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O goleiro voltou ao radar durante a passagem de Mano Menezes. Em maio de 2011, foi convocado para amistosos contra Holanda e Romênia, em uma lista que também tinha Júlio César, Jefferson e Victor. Ficou fora da Copa América daquele ano, mas retornou posteriormente para um amistoso contra Gana e para o Superclássico das Américas.

A última convocação aconteceu em setembro de 2011. Fábio estava na lista para enfrentar a Argentina, mas sofreu uma pancada na cabeça em uma partida do Cruzeiro contra o próprio Fluminense e acabou cortado. Victor foi chamado para substituí-lo. Desde então, o goleiro nunca mais voltou à Seleção.

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Anos depois, já no Fluminense, Fábio resumiu a história:

— Nunca tivemos uma explicação — afirmou o goleiro, em entrevista de 2025.

Os auges do goleiro coincidiram com hierarquias consolidadas

Um dos primeiros grandes argumentos pela presença de Fábio surgiu em 2010. O Cruzeiro terminou o Brasileirão como vice-campeão, e o goleiro foi eleito pela CBF o melhor da posição. Foram 57 defesas consideradas difíceis e dois pênaltis defendidos durante o campeonato. Meses antes, porém, Dunga havia levado Júlio César, Gomes e Doni para a Copa do Mundo da África do Sul.

Em 2013, Fábio foi campeão brasileiro como capitão do Cruzeiro e eleito novamente o melhor goleiro do Brasileirão pela CBF. Também recebeu a Bola de Prata da posição. Naquele momento, Luiz Felipe Scolari já vinha trabalhando com uma hierarquia que seria mantida para a Copa do Mundo de 2014: Júlio César, Jefferson e Victor. Fábio não entrou no grupo, apesar de chegar ao Mundial como campeão nacional e vencedor dos principais prêmios individuais da posição no campeonato anterior.

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O Cruzeiro repetiu o título brasileiro em 2014, novamente com Fábio como uma das referências da equipe. Dunga assumiu a Seleção depois da Copa e também não o convocou.

Em 2017, aos 37 anos, Fábio foi protagonista do título da Copa do Brasil. Defendeu a cobrança de Luan na semifinal contra o Grêmio e parou Diego na decisão diante do Flamengo. Naquele período, Tite trabalhava com uma nova geração de goleiros. Alisson e Ederson ganhavam espaço, enquanto Cássio, Weverton e Diego Alves também estavam entre os observados.

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O curioso é que Tite reconheceu publicamente o momento do goleiro ao explicar suas escolhas em uma convocação:

— O Fábio está em alto nível, fazendo diferença.

Mesmo assim, não o chamou. No ano seguinte, a Seleção foi à Copa da Rússia com Alisson, Ederson e Cássio. Questionado diretamente sobre a ausência de Fábio, Taffarel, então preparador de goleiros da comissão de Tite, apresentou uma das poucas explicações públicas dadas por alguém da Seleção.

— Tinham goleiros mais preparados no momento — disse Taffarel.

A história se repetiu de maneira curiosa no Fluminense em 2023. Fábio foi campeão da Libertadores aos 43 anos sob o comando de Fernando Diniz. Dois dias depois da decisão, o próprio Diniz, então também treinador interino da Seleção, anunciou uma convocação com Ederson, Alisson e Lucas Perri. Com o corte de Ederson, Bento foi chamado. Fábio novamente ficou fora.

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O goleiro foi um dos destaques da campanha do Fluminense no Mundial de Clubes de 2025, chegou a ser indicado ao The Best da Fifa e, em 2026, foi eleito craque do Campeonato Carioca. Na atual Libertadores, decidiu a classificação contra o Independiente Rivadavia nos pênaltis e fez defesas fundamentais diante do Platense nas quartas.

Pelo que faz no Fluminense, Fábio teria vaga na Seleção hoje?

Aos 46 anos, Fábio continua sendo um pilar do Fluminense dentro do G-4 e semifinalista da Libertadores da América.

Ancelotti deixou claro que esta primeira etapa do ciclo não busca necessariamente reunir apenas os melhores jogadores do momento. A comissão pretende observar atletas com perspectiva para a Copa América de 2028 e principalmente para o Mundial de 2030.

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Ao olhar para a carreira de Fábio, é difícil não concordar que o goleiro do Fluminense merecia ter mais chances na Seleção Brasileira. O cenário hoje é improvável pela idade do jogador, mas dar minutos ao arqueiro seria uma forma inclusive de reconhecer um dos maiores goleiros da história do futebol nacional.

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