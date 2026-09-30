O Fluminense entra na reta decisiva de 2026 com muitas opções ofensivas, mas dois jogadores se destacam quando o recorte considera os gols que efetivamente mudaram a situação das partidas. John Kennedy lidera o levantamento, e Kevin Serna aparece na sequência. Vale lembrar que o camisa 9 está lesionado e só retorna na próxima temporada.

O Lance! considerou como gol importante aquele que abriu o placar, empatou uma partida ou colocou o Fluminense em vantagem após uma igualdade. Gols que apenas ampliaram uma vantagem, como o segundo em uma vitória que já estava em 1 a 0, ficaram fora do levantamento.

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John Kennedy marcou 14 vezes em competições oficiais pelo Fluminense em 2026 e 13 desses gols se enquadram no critério. A única exceção foi no Fla-Flu do Campeonato Carioca, quando marcou o segundo gol da vitória por 2 a 1 depois de Serna ter aberto o placar (o Tricolor abriu 2 a 0). JK lidera a artilharia tricolor na temporada, mas se recupera de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito e não volta a atuar neste ano.

Serna aparece logo atrás. Dos 10 gols do colombiano, nove mudaram a situação do jogo. A lista inclui gols para abrir o placar contra Flamengo, Maricá e Vasco, dois na vitória por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu e empates importantes diante de Vitória e Palmeiras. O único fora do recorte é o terceiro gol da vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, quando o Fluminense já vencia.

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Hulk cresce no recorte recente

Hulk marcou sete vezes pelo Fluminense desde que chegou ao clube e seis gols entram no levantamento. Contra Palmeiras, Remo e Athletico-PR, por exemplo, balançou a rede para buscar empates. Diante do Corinthians, fez o 1 a 0 e voltou a marcar para colocar o Tricolor em vantagem por 2 a 1 após o empate adversário. O único gol de ampliação foi contra o Platense, quando fez o 2 a 0 no Maracanã.

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Savarino também aparece bem no levantamento, com cinco dos seis gols alterando diretamente o placar. O venezuelano abriu o marcador contra Bangu, Chapecoense, Operário-PR e Deportivo La Guaira, além de empatar a partida contra o Santos.

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Ranking dos gols que mudaram o placar no Fluminense:

1 . John Kennedy: 13 2 . Kevin Serna: 9 3 . Hulk: 6 4 . Jefferson Savarino: 5

Em outubro, o Fluminense terá jogos importantes, como o Fla-Flu pelo Brasileirão e as duas partidas da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras.