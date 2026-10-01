Fluminense terá um mês sem viagens e quatro jogos seguidos no Maracanã
Tricolor passará 31 dias sem sair do Rio para disputar partidas antes da volta da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras
O Fluminense viverá um cenário pouco comum em meio ao calendário apertado da reta final da temporada: durante 31 dias, a equipe não precisará sair do Rio de Janeiro para disputar uma partida. Entre a vitória sobre o Corinthians, em 20 de setembro, e o confronto de volta contra o Palmeiras, em 21 de outubro, o Tricolor terá quatro jogos consecutivos no Maracanã.
A sequência começa no dia 8 de outubro, contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Três dias depois, o Fluminense enfrenta o Flamengo, também no Maracanã, desta vez como visitante. No dia 14, recebe o Palmeiras pela ida da semifinal da Libertadores e, no dia 18, encara o Santos pelo Brasileirão.
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Apesar do intervalo curto entre os compromissos, o calendário elimina nesse período o desgaste de deslocamentos interestaduais ou internacionais e permite que o elenco permaneça trabalhando no CT Carlos Castilho entre os jogos.
A última viagem aconteceu para São Paulo, quando o Fluminense venceu o Corinthians por 3 a 1, na Neo Química Arena. A próxima será novamente para a capital paulista, onde enfrentará o Palmeiras, no dia 21 de outubro, às 21h30, no Nubank Parque, valendo uma vaga na final da Libertadores.
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Sequência do Fluminense começa após Data-Fifa
O período dentro do Rio acontece depois de uma Data Fifa que deu à comissão técnica de Marcão um intervalo maior para recuperar o elenco.
A sequência no Rio de Janeiro também coincidirá com a estreia do novo gramado do Maracanã. A superfície está sendo completamente substituída durante a pausa e terá Fluminense x Coritiba como primeiro jogo após a intervenção.
Depois do confronto com o Santos, o Tricolor terá apenas dois dias antes de viajar para São Paulo para decidir a semifinal continental.
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