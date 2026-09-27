O técnico Marcão destacou a importância da pausa da Data Fifa para a recuperação do elenco do Fluminense antes da reta final da temporada. Em vídeo divulgado pelos canais oficiais do clube, o treinador abordou o desgaste físico e mental provocado pela sequência de partidas e demonstrou confiança nos objetivos que o Tricolor ainda pretende alcançar em 2026.

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O Fluminense terá um intervalo de 18 dias entre a vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, no último domingo (20), e o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O período foi dividido entre atividades no CT Carlos Castilho e dias de descanso para os jogadores.



— Tem a parte do descanso, o corpo, a sequência de jogos. É mental, físico. E depois uma sequência direta até o final do ano, em que a gente tem pensamentos muito grandes — afirmou Marcão, técnico do Fluminense.

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O treinador também ressaltou a necessidade de aproveitar o período para preparar o grupo para os compromissos que restam na temporada. Além da disputa pelo G-4 do Brasileirão, o Fluminense está na semifinal da Libertadores.



— Pra gente entregar aqui o melhor e conquistar tudo que a gente almeja nessa reta final — completou.

Fluminense tem desafios pela frente

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O Fluminense volta a campo no dia 8 de outubro, contra o Coritiba, às 21h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe chegou à paralisação com 48 pontos, após vencer o Corinthians com dois gols de Hulk e um de Kevin Serna.



Na Libertadores, o Tricolor enfrenta o Palmeiras nos dias 14 e 21 de outubro. O primeiro confronto será disputado no Maracanã, enquanto a partida de volta acontecerá no Nubank Parque, em São Paulo. Ambos estão marcados para as 21h30.



O time comandado por Marcão chegou à semifinal após eliminar o Platense, da Argentina, por 3 a 2 no placar agregado. O Fluminense busca sua terceira decisão de Libertadores, depois das campanhas de 2008 e 2023.

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