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Guga e Soteldo voltam aos treinos e devem retornar ao time do Fluminense depois da Data Fifa

Dupla foi preservada das últimas atividades por desgaste físico e voltou a trabalhar normalmente com o elenco nesta terça-feira (29)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 19:47
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Treino do Fluminense no CT Carlos Castilho
Treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

O Fluminense ganhou dois reforços na reapresentação desta terça-feira (29), no CT Carlos Castilho. O lateral-direito Guga e o atacante Yeferson Soteldo voltaram a treinar normalmente com o elenco após serem preservados das atividades da semana passada. A dupla deve ficar à disposição de Marcão para o confronto contra o Coritiba, no dia 8 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro.

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Os jogadores ficaram fora da vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, antes da paralisação para a Data Fifa. Guga havia apresentado um desconforto muscular após o confronto contra o Platense, pela Libertadores, enquanto Soteldo foi preservado por controle de carga. Nenhum dos dois teve lesão diagnosticada.

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Durante a primeira semana sem jogos, ambos realizaram trabalhos internos no CT Carlos Castilho. A comissão técnica optou por diminuir a carga de atividades para evitar problemas físicos, considerando a sequência de partidas disputadas pelo Tricolor antes da pausa.

Com a recuperação, Guga e Soteldo devem voltar a ser opções para o time titular diante do Coritiba. Os dois se tornaram absolutos com Marcão, mas ficaram fora da última partida. Na ocasião, Samuel Xavier atuou na lateral direita, e Kevin Serna ocupou uma das pontas do ataque e marcou o terceiro gol da vitória.

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Fluminense terá sequência decisiva em outubro

O Fluminense terá mais de uma semana de preparação até o retorno do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Coritiba no dia 8 de outubro, às 21h30, no Maracanã, pela 29ª rodada da competição.

Depois, o Tricolor terá o clássico contra o Flamengo, no dia 11, antes de receber o Palmeiras pela partida de ida da semifinal da Libertadores, em 14 de outubro. Os três confrontos acontecerão no Maracanã, em um intervalo de seis dias.

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Marcão terá esse período para recuperar o condicionamento físico dos jogadores e preparar a equipe para a sequência. O Fluminense chegou à Data Fifa na quarta colocação do Brasileirão, com 48 pontos.

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Guga em treino do Fluminense<br> (Foto: Marina Garcia/Fluminense)
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