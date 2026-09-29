Guga e Soteldo voltam aos treinos e devem retornar ao time do Fluminense depois da Data Fifa
Dupla foi preservada das últimas atividades por desgaste físico e voltou a trabalhar normalmente com o elenco nesta terça-feira (29)
O Fluminense ganhou dois reforços na reapresentação desta terça-feira (29), no CT Carlos Castilho. O lateral-direito Guga e o atacante Yeferson Soteldo voltaram a treinar normalmente com o elenco após serem preservados das atividades da semana passada. A dupla deve ficar à disposição de Marcão para o confronto contra o Coritiba, no dia 8 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro.
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Os jogadores ficaram fora da vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, antes da paralisação para a Data Fifa. Guga havia apresentado um desconforto muscular após o confronto contra o Platense, pela Libertadores, enquanto Soteldo foi preservado por controle de carga. Nenhum dos dois teve lesão diagnosticada.
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Durante a primeira semana sem jogos, ambos realizaram trabalhos internos no CT Carlos Castilho. A comissão técnica optou por diminuir a carga de atividades para evitar problemas físicos, considerando a sequência de partidas disputadas pelo Tricolor antes da pausa.
Com a recuperação, Guga e Soteldo devem voltar a ser opções para o time titular diante do Coritiba. Os dois se tornaram absolutos com Marcão, mas ficaram fora da última partida. Na ocasião, Samuel Xavier atuou na lateral direita, e Kevin Serna ocupou uma das pontas do ataque e marcou o terceiro gol da vitória.
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Fluminense terá sequência decisiva em outubro
O Fluminense terá mais de uma semana de preparação até o retorno do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Coritiba no dia 8 de outubro, às 21h30, no Maracanã, pela 29ª rodada da competição.
Depois, o Tricolor terá o clássico contra o Flamengo, no dia 11, antes de receber o Palmeiras pela partida de ida da semifinal da Libertadores, em 14 de outubro. Os três confrontos acontecerão no Maracanã, em um intervalo de seis dias.
Marcão terá esse período para recuperar o condicionamento físico dos jogadores e preparar a equipe para a sequência. O Fluminense chegou à Data Fifa na quarta colocação do Brasileirão, com 48 pontos.
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