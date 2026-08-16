Marcão tem três baixas confirmadas para Independiente Rivadavia x Fluminense
Savarino se junta a Riquelme e Igor Rabello e não viaja para Mendoza
Marcão terá pelo menos três desfalques confirmados para o jogo decisivo entre Independiente Rivadavia e Fluminense, nesta terça-feira (18), em Mendoza, pela volta das oitavas de final da Libertadores. Savarino, Riquelme Felipe e Igor Rabello estão fora da partida.
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A baixa mais recente é Savarino. O meia sentiu dores na panturrilha direita durante o treino deste domingo e permaneceu no Rio de Janeiro. Ele será submetido a um exame de imagem nesta segunda-feira para avaliar o problema.
Mais cedo, o Fluminense já havia informado que Riquelme Felipe também não viajaria. O jovem reclamou de dores no púbis após o treinamento deste domingo e ficou fora da delegação que segue para a Argentina.
Igor Rabello completa a lista de ausências. O zagueiro sofreu uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo durante a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no sábado, no Maracanã. Ele precisou ser substituído no início do segundo tempo e passa por exames para definir o tratamento. A possibilidade de cirurgia não está descartada.
Rabello havia sido titular contra o Palmeiras no lugar de Thiago Silva, poupado para a sequência da temporada. O defensor fazia boa partida e participou da construção do primeiro gol tricolor antes de deixar o campo lesionado.
Com as três baixas, Marcão terá de reorganizar as opções do elenco para a decisão em Mendoza. Dos três nomes, nenhum iniciaria a partida como titular e apenas Savarino era opção imediata entre os reservas. Riquelme dificilmente figura entre os relacionados e Igor Rabello seria opção atrás de Ignácio e Millán e Freytes.
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O que vem por aí para o Fluminense?
No seu primeiro jogo após a saída de Luis Zubeldía, o Fluminense mostrou poder de reação, fez um grande segundo tempo e recuperou confiança antes de viajar para a Argentina, onde enfrenta o Independiente Rivadavia na terça-feira (18), pela volta das oitavas de final da Libertadores.
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