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Marcão tem três baixas confirmadas para Independiente Rivadavia x Fluminense

Savarino se junta a Riquelme e Igor Rabello e não viaja para Mendoza

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 21:40
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Savarino no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Savarino no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Marcão terá pelo menos três desfalques confirmados para o jogo decisivo entre Independiente Rivadavia e Fluminense, nesta terça-feira (18), em Mendoza, pela volta das oitavas de final da Libertadores. Savarino, Riquelme Felipe e Igor Rabello estão fora da partida.

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A baixa mais recente é Savarino. O meia sentiu dores na panturrilha direita durante o treino deste domingo e permaneceu no Rio de Janeiro. Ele será submetido a um exame de imagem nesta segunda-feira para avaliar o problema.

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Mais cedo, o Fluminense já havia informado que Riquelme Felipe também não viajaria. O jovem reclamou de dores no púbis após o treinamento deste domingo e ficou fora da delegação que segue para a Argentina.

Igor Rabello completa a lista de ausências. O zagueiro sofreu uma luxação acromioclavicular no ombro esquerdo durante a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no sábado, no Maracanã. Ele precisou ser substituído no início do segundo tempo e passa por exames para definir o tratamento. A possibilidade de cirurgia não está descartada.

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Rabello havia sido titular contra o Palmeiras no lugar de Thiago Silva, poupado para a sequência da temporada. O defensor fazia boa partida e participou da construção do primeiro gol tricolor antes de deixar o campo lesionado.

Com as três baixas, Marcão terá de reorganizar as opções do elenco para a decisão em Mendoza. Dos três nomes, nenhum iniciaria a partida como titular e apenas Savarino era opção imediata entre os reservas. Riquelme dificilmente figura entre os relacionados e Igor Rabello seria opção atrás de Ignácio e Millán e Freytes.

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Riquelme no treino do Fluminense neste domingo (16) no CT Carlos Castilho
Riquelme no treino do Fluminense neste domingo (16) no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

No seu primeiro jogo após a saída de Luis Zubeldía, o Fluminense mostrou poder de reação, fez um grande segundo tempo e recuperou confiança antes de viajar para a Argentina, onde enfrenta o Independiente Rivadavia na terça-feira (18), pela volta das oitavas de final da Libertadores.

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