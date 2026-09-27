Perda da Superbet pode custar ao Fluminense mais que venda de André
Contrato máster garante R$ 53 milhões fixos ao ano e vai até o fim de 2029
Nos bastidores, a avaliação do presidente Mattheus Montenegro é de que o prejuízo acumulado com o fim do patrocínio máster e de outros ativos atrelados ao setor ultrapasse os R$ 100 milhões no planejamento financeiro das Laranjeiras. A preocupação aumentou após a publicação da Medida Provisória pelo governo federal, que prevê a proibição das apostas online e dos patrocínios esportivos no país. A Superbet, inclusive, já notificou o clube sobre a possibilidade de rescisão contratual caso as operações sejam interrompidas no Brasil.
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Para dimensionar o impacto desse rombo, a perda do contrato total com a casa de apostas custará aos cofres tricolores mais do que o valor arrecadado pelo clube na maior negociação de sua história: a venda do volante André para o Wolverhampton, da Inglaterra, em 2024, selada por 22 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões na cotação da época).
O peso da perda na folha salarial e nas operações
O acordo com a Superbet representa uma fatia relevante das receitas comerciais do Fluminense. A verba fixa mensal de aproximadamente R$ 4,4 milhões, repassada pela empresa, equivale ao custo mensal somado de dois a três dos principais astros do elenco profissional — ou à manutenção integral das categorias de base de Xerém, do futebol feminino e de todos os esportes olímpicos juntos ao longo de um ano.
Em nota oficial, o Tricolor reconheceu a importância do debate sobre o endividamento e o vício, mas cobrou um "período de transição adequado" e alertou para prejuízos imediatos, como o estoque de seis meses de camisas com a marca do patrocinador já produzidas para as lojas oficiais.
Diante do risco de frustração de receitas comerciais, o Fluminense pode passar a olhar para seus ativos dentro de campo como principal alternativa de recomposição de caixa. De acordo com dados do portal especializado Transfermarkt, o ranking dos atletas mais valiosos do elenco tricolor destaca:
- Martinelli (Volante, 24 anos): € 16,00 milhões (aprox. R$ 98 milhões)
- Hércules (Meio-campo, 25 anos): € 15,00 milhões
- John Kennedy (Atacante, 24 anos): € 9,00 milhões
- Jefferson Savarino (Meia, 29 anos): € 8,00 milhões
- Agustín Canobbio (Ponta-Direita, 27 anos): € 8,00 milhões
Líder da lista e titular sob o comando de Marcão, Martinelli é tratado como peça "não negociável" neste momento da temporada. Contudo, a recente convocação do jogador pelo técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira é vista como um divisor de águas. Após recusar propostas de até 14 milhões de euros (R$ 80 milhões) de clubes como Nottingham Forest, West Ham, Besiktas, Olympiacos e Al Shabab, a diretoria projeta que o carimbo de atleta da Amarelinha e o passaporte europeu em mãos tragam ofertas capazes de superar até mesmo a venda recorde de André.
Antes da chegada da atual patrocinadora, o Tricolor tinha um contrato com a Betano que garantia cerca de R$ 15 milhões fixos por ano, quantia que foi ampliada expressivamente na renegociação do espaço máster no início de 2024.
Embora a eventual saída da Superbet não represente a paralisação do futebol tricolor, a comparação com os R$ 140 milhões da venda de André ajuda a dimensionar o peso do patrocínio máster nas receitas do Fluminense e a urgência de encontrar novos parceiros ou realizar grandes vendas caso o mercado de apostas feche as portas no país.
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