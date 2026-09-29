O zagueiro Thiago Silva retornou ao Brasil nesta terça-feira (29) para se reapresentar ao Fluminense, após passar os últimos dias ao lado da família em Londres, na Inglaterra. Antes de embarcar, o capitão tricolor publicou uma mensagem nas redes sociais sobre a dificuldade de se despedir da esposa, Belle Silva, e dos filhos Isago e Iago, que permanecem morando no país europeu.

— Nunca é fácil para um pai deixar sua família mesmo sabendo que é por uma razão importante e por algo que também faz parte da nossa caminhada. Vou para mais uma etapa de trabalho, levando comigo certeza de que cada esforço, cada distância e cada saudade têm um propósito. Mas quero que vocês saibam que, mesmo longe, estarei presente em cada pensamento, em cada oração e em cada momento importante. Eu amo muito vocês — escreveu Thiago Silva.

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O defensor aproveitou o período de folga concedido pelo Fluminense durante a Data Fifa para reencontrar os familiares. O jogador, que completou 42 anos em 22 de setembro, também celebrou o aniversário na Inglaterra, onde os filhos seguem suas trajetórias nas categorias de base do Chelsea.

Thiago Silva retornou ao Fluminense em 2024, depois de 15 temporadas no futebol europeu, mas a família permaneceu em Londres. Desde então, o zagueiro concilia os compromissos profissionais no Brasil com visitas à esposa e aos filhos durante os períodos de descanso.

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Thiago Silva, do Fluminense, com a família, em Londres (Foto: Reprodução Instagram/Thiago Silva)

Thiago Silva retorna aos trabalhos no Fluminense

O elenco do Fluminense iniciou nesta terça-feira (29) uma nova semana de treinamentos no CT Carlos Castilho, após três dias de folga. A comissão técnica terá pouco mais de uma semana de preparação até o retorno do Campeonato Brasileiro, marcado para 8 de outubro, contra o Coritiba, no Maracanã.

A sequência também reserva ao Tricolor o clássico contra o Flamengo, no dia 11, e o primeiro confronto com o Palmeiras pela semifinal da Libertadores, em 14 de outubro, novamente no Maracanã.

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