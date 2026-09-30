Balanço do DM: Fluminense reduz lista de lesionados; veja quem segue fora e prazos
Tricolor recuperou jogadores importantes nas últimas semanas e chega à reta final da temporada com quatro atletas ainda em recuperação
O departamento médico do Fluminense esvaziou nas últimas semanas. Depois de conviver com uma sequência de problemas físicos entre julho e setembro, o Tricolor recuperou nomes importantes e chega à preparação para a reta final da temporada com quatro jogadores ainda em processo de recuperação: Germán Cano, John Kennedy, Matheus Reis e Alisson.
O cenário é diferente do início de setembro, quando Marcão precisou administrar baixas em praticamente todos os setores. Ignácio, Samuel Xavier e Freytes, por exemplo, já foram liberados e voltaram a ficar à disposição. Guga e Soteldo também participaram normalmente da reapresentação após passarem apenas por controle de carga e não preocupam para a sequência.
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Quem ainda está fora no Fluminense?
Germán Cano
Cano sofreu uma lesão grau 3 na musculatura posterior da coxa direita durante a vitória por 2 a 0 sobre o Platense, pela ida das quartas de final da Libertadores. O diagnóstico foi divulgado em 10 de setembro, com previsão de aproximadamente oito semanas de recuperação.
Se o cronograma inicial for mantido, o argentino deve voltar a ficar à disposição no início de novembro. O atacante, portanto, não participará dos primeiros compromissos do Fluminense em outubro, incluindo os jogos contra o Palmeiras pela semifinal da Libertadores.
John Kennedy
John Kennedy vive o processo mais longo entre os jogadores do elenco principal. O atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no clássico contra o Vasco, pela Copa do Brasil, e passou por cirurgia de reconstrução em 18 de agosto.
O Fluminense não estabeleceu publicamente uma data exata para o retorno. Recuperações desse tipo costumam levar entre seis e oito meses, o que projeta a volta do atacante para 2027. JK chegou a ser internado novamente após apresentar um derrame articular atípico no pós-operatório, mas recebeu alta e seguiu o cronograma de recuperação.
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Matheus Reis
Matheus Reis também se recupera de uma grave lesão no joelho direito. O atacante sofreu nova ruptura do ligamento cruzado anterior e passou, em março, por uma cirurgia de revisão da reconstrução do LCA.
O jovem de 19 anos apresentou evolução nas últimas semanas e já iniciou a transição para o campo, com trabalhos de corrida após passar por testes de força. Ainda não existe uma data definida para voltar aos treinamentos normais com o elenco. O clube conduz o processo com cautela por se tratar da segunda lesão ligamentar no mesmo joelho em menos de dois anos.
Alisson
Alisson trata um problema na região do quadril. O volante deixou de participar dos trabalhos no campo no fim de agosto e passou a realizar fisioterapia e atividades na academia.
O jogador, emprestado pelo São Paulo, não foi relacionado nas últimas partidas do Fluminense e segue fora das opções de Marcão.
Tricolor recuperou opções nas últimas semanas
Ignácio foi um dos retornos mais recentes. O zagueiro sofreu uma lesão grau 2 na musculatura anterior da coxa esquerda, mas voltou aos treinamentos com o grupo em 18 de setembro e foi liberado pelo departamento médico.
Samuel Xavier também está recuperado da luxação sofrida no ombro esquerdo contra o Remo. O lateral voltou ao time e foi titular na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians. Freytes, que passou cerca de um mês tratando um edema ósseo no tornozelo direito, já havia retornado no início de setembro. Jemmes também está novamente à disposição e esteve entre os relacionados nos últimos compromissos.
Com isso, Marcão inicia a preparação para a sequência de outubro com a maior parte do elenco disponível. O Fluminense volta a campo no dia 8, contra o Coritiba, no Maracanã.
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