Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Martinelli, do Fluminense, estreia pela Seleção Brasileira em vitória contra Austrália

Volante entrou aos 83 minutos e teve primeira oportunidade com Ancelotti

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/09/2026 10:58
Favorite o Lance! no Google
Martinelli, do Fluminense, estreia pela Seleção Brasileira
Martinelli, do Fluminense, estreia pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

O volante Martinelli, do Fluminense, estreou pela Seleção Brasileira nesta terça-feira (29), na vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, em Brisbane. O jogador de 24 anos foi acionado por Carlo Ancelotti aos 38 do segundo tempo e disputou seus primeiros minutos com a camisa amarelinha, quatro dias depois de permanecer no banco durante o empate entre as equipes.

Maracanã

Maracanã troca gramado e terá sequência decisiva de Flamengo e Fluminense; entenda mudanças

Futebol Nacional
Há 8 horas

Apesar do pouco tempo em campo, Martinelli conseguiu apresentar algumas das características que o levaram à convocação. Em uma das participações, recebeu a bola pressionado, escapou da marcação e deu sequência à construção ofensiva brasileira, demonstrando a capacidade de sair da pressão que costuma apresentar pelo Fluminense.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O Brasil venceu com gols de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vinicius Junior. A Seleção saiu na frente, sofreu a virada ainda no primeiro tempo e conseguiu recuperar a vantagem para conquistar a primeira vitória nesta Data Fifa.

Martinelli vive primeira convocação pela Seleção

Revelado em Xerém, Martinelli recebeu sua primeira convocação para a equipe principal do Brasil no dia 16 de setembro, após o corte de João Pedro, do Chelsea, por lesão. O volante conquistou espaço no Fluminense pela capacidade de atuar tanto como primeiro quanto como segundo homem de meio-campo.

continua após a publicidade

Martinelli terá mais uma oportunidade de ganhar minutos antes do encerramento da Data Fifa. A Seleção Brasileira enfrenta a Índia no próximo sábado (3), em Calcutá, no último amistoso desta sequência internacional.

Martinelli, do Fluminense, durante treino da Seleção Brasileira
Martinelli, do Fluminense, durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Martinelli e Cano atuando pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves - FFC)

Fluminense

Cano parabeniza Martinelli por estreia na Seleção: 'Muito orgulho'

Há 2 minutos
Maracanã

Futebol Nacional

Maracanã troca gramado e terá sequência decisiva de Flamengo e Fluminense; entenda mudanças

Há 5 horas
Martinelli, do Fluminense, em treino da Seleção Brasileira

Fluminense

Como Martinelli, do Fluminense, pode se encaixar na escalação da Seleção Brasileira?

Há 14 horas
Fluminense Maracanã

Fluminense

Flamengo x Fluminense: venda de ingressos para tricolores é aberta; veja preços e como comprar

Há 18 horas
Thiago Silva orienta jogadores do Fluminense em campo

Fluminense

Thiago Silva demonstra preocupação com gramado do Maracanã durante jogo da NFL: 'Meu campo'

Há 19 horas
Wesley Natã e Fred em Flamengo x Fluminense

Fluminense

Conheça Wesley Natã, joia do Fluminense que decidiu clássico contra o Flamengo e tem atenção 'especial' de Fred

Há 20 horas
Mais LANCE!
Thiago Silva orienta Fluminense contra o Corinthians

Perda da Superbet pode custar ao Fluminense mais que venda de André

Martinelli durante treino da Seleção Brasileira, em Brisbane

Martinelli vibra com chance na Seleção, revela inspirações e exalta Fluminense

Marcão vive bom momento no Fluminense

Marcão projeta reta final do Fluminense e revela ambição por títulos: 'Pensamentos muito grandes'

Bidon e Arrascaeta durante partida

Fim das bets: veja o peso dos patrocínios nas folhas salariais dos clubes

Marcão em ação pelo Fluminense

Savarino busca espaço com Marcão no Fluminense na Data Fifa

Bandeirinha do Fluminense no CT Carlos Castilho

Presidente do Fluminense explica impacto da proibição das 'bets' no clube; entenda situação contratual

Lula em evento com microfone na mão

Flamengo, Fluminense e Grêmio se manifestam sobre proibição das bets no Brasil

Ganso em disputa com Walker em Fluminense x Manchester City

Torcedores do Fluminense enlouquecem com possível título mundial: 'Obrigado'

Fluminense perfilado antes da final do Mundial de 2023

Fluminense campeão mundial de 2023? Entenda caminho após punição ao Manchester City

Martinelli, volante do Fluminense, treina com a Seleção Brasileira na Austrália

Análise: Martinelli pode ser solução para o principal problema do Brasil contra a Austrália

Destaque do Flamengo em 2026, Samuel Lino ganha chance no ciclo de renovação da Seleção Brasileira

Flamengo, Palmeiras, Corinthians? Colunistas do Lance! avaliam quem fica no prejuízo na Data Fifa

Keno, Lavega e Lezcano, emprestados pelo Fluminense (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress/Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress/Reprodução Instagram Lezcano)

Radar dos emprestados: veja como estão os jogadores que pertencem ao Fluminense

Soteldo comemora gol de Ganso no Fluminense

Naturalização pode aliviar impacto de nova regra de estrangeiros no Fluminense