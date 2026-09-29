Martinelli, do Fluminense, estreia pela Seleção Brasileira em vitória contra Austrália

O volante Martinelli, do Fluminense, estreou pela Seleção Brasileira nesta terça-feira (29), na vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, em Brisbane. O jogador de 24 anos foi acionado por Carlo Ancelotti aos 38 do segundo tempo e disputou seus primeiros minutos com a camisa amarelinha, quatro dias depois de permanecer no banco durante o empate entre as equipes.

Apesar do pouco tempo em campo, Martinelli conseguiu apresentar algumas das características que o levaram à convocação. Em uma das participações, recebeu a bola pressionado, escapou da marcação e deu sequência à construção ofensiva brasileira, demonstrando a capacidade de sair da pressão que costuma apresentar pelo Fluminense.

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O Brasil venceu com gols de Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vinicius Junior. A Seleção saiu na frente, sofreu a virada ainda no primeiro tempo e conseguiu recuperar a vantagem para conquistar a primeira vitória nesta Data Fifa.

Martinelli vive primeira convocação pela Seleção

Revelado em Xerém, Martinelli recebeu sua primeira convocação para a equipe principal do Brasil no dia 16 de setembro, após o corte de João Pedro, do Chelsea, por lesão. O volante conquistou espaço no Fluminense pela capacidade de atuar tanto como primeiro quanto como segundo homem de meio-campo.

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Martinelli terá mais uma oportunidade de ganhar minutos antes do encerramento da Data Fifa. A Seleção Brasileira enfrenta a Índia no próximo sábado (3), em Calcutá, no último amistoso desta sequência internacional.