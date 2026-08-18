Fluminense decide temporada contra o Ind. Rivadavia, que joga maior partida da sua história Argentinos tratam duelo das oitavas da Libertadores como marco para a Lepra

MENDOZA (ARG) - O Fluminense enfrenta nesta terça-feira (18), em Mendoza, um Independiente Rivadavia que vive a partida como um capítulo histórico. Depois do empate por 0 a 0 no Maracanã, a Lepra está a uma vitória das quartas de final da Libertadores em sua primeira participação internacional.

Para parte da torcida, não há dúvida sobre o tamanho do confronto. Jesús Córdoba, torcedor do Independiente Rivadavia que esteve no jogo de ida no Rio de Janeiro e também estará no Malvinas Argentinas, falou ao Lance! e classificou a partida como a maior da história do clube.

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— Foi uma sensação incrível o jogo no Maracanã porque já tínhamos ganhado por 2 a 1 e esse empate joga a nosso favor para jogar agora no Malvinas de Mendoza. Então, estou feliz pela história que estamos construindo, que é muito grande. O jogo mais importante de toda a história do clube vai ser este mesmo na terça-feira, contra o Fluminense, que é um timão. E, bom, pode ser que dê certo para continuarmos fazendo história em Mendoza. E sim, estamos confiantes porque o 0 a 0 nos ajudou demais.

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Adversário do Fluminense, Rivadavia vive momento histórico

O peso da partida também passa pelo crescimento recente do clube. Em poucos anos, o Independiente Rivadavia deixou a segunda divisão, conquistou a Copa Argentina e chegou à Libertadores.

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Cristian Minich, torcedor e historiador do clube, relativiza o rótulo de "maior jogo da história", mas reconhece que a partida contra o Fluminense está entre os momentos mais importantes da trajetória da Lepra.

— Pode ser que seja o mais importante. O que acontece é que é impossível que persista como o jogo mais importante da história. Por quê? Porque, se perdermos, não vamos considerar o jogo mais importante da história uma derrota. Inclusive ganharia mais relevância, se perdermos, o que foi a vitória no Maracanã do primeiro turno. E, se ganharmos, continuamos avançando na Copa. Então, cada fase posterior vai ganhar maior relevância.

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Para Minich, outros três momentos também entram nessa discussão: o acesso à primeira divisão em 2023, a conquista da Copa Argentina em 2025 e a vitória por 2 a 1 sobre o próprio Fluminense no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores.

— Pode ser o acesso à primeira divisão em 2023, que é o que consolida as bases deste presente vitorioso. Depois pode ser a final da Copa Argentina, onde a equipe ganha seu primeiro título nacional. E também podemos considerar como o mais importante da história justamente a vitória do Independiente no Maracanã.

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Vitória no Maracanã mudou a mentalidade

Minich lembra que a expectativa antes daquela partida era muito menor. Para muitos torcedores, apenas jogar no Maracanã já representava um acontecimento.

— O Maracanã é um estádio emblemático na história do futebol. Nós somos um time que, antes de ir jogar lá, já estávamos satisfeitos pelo simples fato de visitar esse palco. Muitos especulavam que um bom resultado poderia ser até uma derrota por poucos gols ou arrancar um empate, e começamos perdendo e terminamos ganhando — disse o torcedor, que seguiu:

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— Ficamos conhecidos no continente. Isso nos colocou na capa dos jornais em nível nacional, fez com que se falasse do nosso time também internacionalmente e mudou a nossa mentalidade. Hoje Independiente e Fluminense decidem as oitavas e já não nos satisfaz apenas participar e fazer um bom papel. Agora a expectativa está na vitória.

É nesse cenário que o Fluminense entra no Malvinas Argentinas. Para Jesús Córdoba, a partida já é a maior da história do clube. Para Minich, talvez esse título dure apenas até o próximo capítulo.

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Jogadores titulares perfilados durante Fluminense x Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final da Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

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