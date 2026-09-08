Uma derrota em 16 jogos: Fluminense leva força do Maracanã na Liberta para bater o Platense
Tricolor perdeu apenas uma vez no estádio pela competição desde 2023
O Fluminense recebe o Platense nesta terça-feira (8), pelas quartas de final da Libertadores, amparado por um retrospecto forte no Maracanã. Desde 2023, o Tricolor disputou 16 partidas da competição no estádio e sofreu apenas uma derrota. Foram 12 vitórias, três empates e uma derrota no período, com 81,2% de aproveitamento.
Em 2023, ano do título da Libertadores do Fluminense, o Tricolor não perdeu no Maracanã. Foram vitórias sobre The Strongest, River Plate, Argentinos Juniors e Olimpia, além dos empates com Sporting Cristal e Internacional. A última partida no estádio foi a final contra o Boca Juniors, vencida por 2 a 1 na prorrogação, com o gol de John Kennedy que garantiu o título inédito.
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O bom retrospecto em casa continuou em 2024. O Fluminense venceu os cinco jogos que disputou no Maracanã naquela Libertadores: Colo-Colo, Cerro Porteño e Alianza Lima, pela fase de grupos, além de Grêmio e Atlético-MG nos mata-matas.
A sequência ajudou o clube a alcançar 15 partidas de invencibilidade no estádio pela competição. O período terminou justamente na estreia em casa na Libertadores de 2026, com a derrota por 2 a 1 para o Independiente Rivadavia.
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Fluminense voltou a crescer no Maracanã em 2026
O revés para o Rivadavia foi o único do Fluminense no estádio nesta edição. Depois dele, o time venceu o Bolívar por 2 a 1, derrotou o Deportivo La Guaira por 3 a 1 e empatou sem gols com o próprio Rivadavia, pela ida das oitavas de final. O retrospecto em casa na Libertadores de 2026, portanto, é de duas vitórias, um empate e uma derrota, com seis gols marcados e quatro sofridos.
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O histórico geral também mostra o peso do estádio para o Fluminense na competição. Antes do confronto com o Platense, são 35 partidas de Libertadores no Maracanã, com 22 vitórias, oito empates e apenas cinco derrotas, além de 65 gols marcados e 32 sofridos.
Da campanha histórica de 2008 ao título de 2023, o Maracanã concentrou algumas das noites mais marcantes do Fluminense na Libertadores. Contra o Platense, o Tricolor tenta usar novamente o bom retrospecto em casa para construir vantagem antes do duelo de volta. A bola rola às 19h desta terça-feira (8).
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