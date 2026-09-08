O Platense precisou de mais de 120 anos para disputar uma competição internacional. Na primeira participação, já chegou às quartas de final da Libertadores. Adversário do Fluminense nesta terça-feira (8), no Maracanã, o clube argentino tem uma história que começou de forma curiosa: com uma aposta em uma corrida de cavalos.

Em 1904, um grupo de jovens apostou no cavalo Gay Simon, do stud Platense, no Hipódromo de Palermo. A vitória ajudou a financiar a compra de materiais para a prática do futebol e, em 25 de maio de 1905, nasceu o Club Atlético Platense. O marrom e o branco, cores atuais da equipe, também têm relação com aquela corrida.

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➡️Fluminense encerra a preparação para enfrentar o Platense na Libertadores

O clube não é de La Plata, como o nome pode fazer parecer. O Platense nasceu em Buenos Aires e construiu forte identificação com o bairro de Saavedra. Seu apelido, "Calamar", surgiu por causa dos campos frequentemente alagados nos primeiros anos da equipe. A comparação dos jogadores cobertos de lama com "lulas em sua tinta" atravessou gerações e virou uma das marcas do clube.

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Atualmente, o Platense manda seus jogos no Estádio Ciudad de Vicente López, inaugurado em 1979 e localizado na província de Buenos Aires. A casa comporta cerca de 30 mil torcedores e fica próxima de Saavedra, região com a qual o clube mantém ligação histórica. A 'cancha' será palco do jogo de volta entre Fluminense e Platense.

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Entre os nomes conhecidos que passaram pelo Platense está David Trezeguet. Campeão mundial pela França em 1998, o atacante cresceu na Argentina, passou pelas categorias de base do clube e estreou profissionalmente antes de seguir para a Europa.

Da segunda divisão à Libertadores

O Platense voltou à elite argentina em 2021, depois de 22 anos distante da primeira divisão. Quatro anos depois, em 2025, o clube conquistou o Torneio Apertura ao derrotar o Huracán por 1 a 0 na decisão. Foi o primeiro grande título nacional de sua história.

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A conquista garantiu também a inédita classificação para a Libertadores. Na primeira participação, o Platense avançou em segundo lugar no Grupo E e conseguiu dois resultados de destaque fora de casa: venceu o Peñarol no Uruguai e derrotou o Corinthians por 2 a 0 na Neo Química Arena.

Nas oitavas, eliminou o Coquimbo Unido nos pênaltis após dois empates. O goleiro Juan Pablo Cozzani marcou uma cobrança e ainda defendeu o chute que confirmou a classificação às quartas para enfrentar o Fluminense.

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Palermo comanda o Platense

Martín Palermo assumiu o Platense em agosto para sua segunda passagem pelo clube. O ex-atacante já havia comandado a equipe em 2023, quando chegou à final da Copa da Liga Argentina.

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Ídolo do Boca Juniors e bicampeão da Libertadores como jogador, Palermo é provavelmente o rosto mais conhecido do Platense para o público brasileiro. Desde o retorno, perdeu apenas uma das primeiras oito partidas e também levou a equipe às quartas da Copa Argentina.

Martin Palermo é o técnico do Platense (Foto: Divulgação/Platense)

Dentro de campo, o treinador utiliza normalmente um 4-2-3-1, que pode se transformar em 4-4-2 sem a bola. Martín Barrios dá sustentação ao meio, Guido Mainero oferece profundidade pelos lados e Franco Zapiola é uma das principais referências ofensivas.

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O Fluminense vai enfrentar um adversário sem tradição continental, mas embalado pelo período mais importante de sua história. A bola rola às 19h desta terça-feira (8) para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores.