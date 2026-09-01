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Fluminense começa semana de treinos antes de jogos decisivos com novidades

Tricolor se reapresenta nesta terça-feira (1°) com retornos importantes

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 05:10
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Marcão em jogo do Fluminense
Marcão em jogo do Fluminense (Foto: Irisbel Correia/AtoPress/Folhapress)

Depois da folga desta segunda-feira (31), o Fluminense se reapresenta no CT Carlos Castilho nesta terça para iniciar uma semana cheia de preparação para o clássico contra o Vasco, sábado, às 21h, no Maracanã. Será o segundo período consecutivo sem compromisso no meio de semana para Marcão trabalhar com o elenco e avançar nos ajustes antes de o calendário voltar a apertar.

O último jogo deixou sinais positivos e pontos de atenção. No empate por 3 a 3 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, o Fluminense mostrou poder de reação, buscou o placar depois de ficar atrás duas vezes e chegou à virada. Por outro lado, voltou a oferecer espaços e sofreu três gols, dois deles em jogadas originadas pelo alto. Marcão deixou Curitiba satisfeito com a postura, mas reconheceu que há situações a serem corrigidas durante a semana.

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Desde que assumiu o Fluminense, Marcão ainda não perdeu: são quatro partidas, duas vitórias e dois empates, com nove gols marcados e sete sofridos. Pelo Brasileirão, foram sete pontos conquistados em nove possíveis contra Palmeiras, Remo e Athletico-PR.

Os números mostram uma equipe mais produtiva ofensivamente, mas que ainda busca equilíbrio. E, depois de passar boa parte das primeiras semanas administrando jogos decisivos em sequência, Marcão agora terá novamente tempo para trabalhar conceitos com maior profundidade. A semana anterior, antes da viagem para Curitiba, havia sido a primeira inteira de treinamentos desde que assumiu o cargo no Fluminense.

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Retornos aumentam opções de Marcão

A preparação para o Vasco também começa com boas notícias. Hércules volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão contra o Athletico-PR. A tendência é que o volante volte ao time titular e atue com Martinelli no meio de campo.

Thiago Silva também deve retornar ao time. O capitão ficou no banco contra o Athletico, mas foi preservado por causa do gramado sintético da Arena da Baixada. Após a partida, Marcão afirmou acreditar que poderá contar novamente com o zagueiro nos próximos compromissos.

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Outro nome que pode retornar é Igor Rabello. O defensor voltou a treinar normalmente com o grupo na última sexta-feira após a luxação no ombro esquerdo, embora ainda não tenha sido relacionado para o jogo em Curitiba. A evolução nos próximos treinamentos determinará se poderá voltar a ser opção diante do Vasco.

Thiago Silva comemorando a classificação do Fluminense
Thiago Silva comemorando a classificação do Fluminense. (Foto: Andres Larroverse/AFP)

Clássico abre sequência decisiva para o Fluminense

O duelo de sábado carrega o peso do reencontro com o Vasco pouco mais de um mês depois da eliminação tricolor nas oitavas da Copa do Brasil. O Flu chega ao clássico na quarta posição do Brasileiro, com 42 pontos, depois de manter a distância de três pontos para o Athletico-PR.

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E praticamente não haverá tempo para assimilar o resultado. Três dias depois, na terça-feira (8), às 19h, o Fluminense recebe o Platense no Maracanã pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

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Marcão foi efetivado como técnico do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)
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