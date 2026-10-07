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Emprestados pelo Fluminense, Keno e Lavega desfalcam o Coritiba no Maracanã

Atacantes pertencem ao Tricolor e não poderão atuar pelo Coritiba; uruguaio se consolidou como titular e vive bom momento no clube paranaense

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 06:00
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Lavega e Josué, do Coritiba
Lavega e Josué, do Coritiba (Foto: Jow Baker /Fotoarena/Folhapress)

O Fluminense não terá Keno e Joaquín Lavega como adversários na quinta-feira (8), às 21h30, no Maracanã. Emprestados pelo Tricolor ao Coritiba até o fim da temporada, os dois atacantes estão impedidos por cláusulas contratuais de enfrentar o clube.

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Lavega aproveitou o empréstimo para conquistar espaço e se consolidou entre os titulares do Coritiba. O uruguaio disputou 26 partidas pelo Brasileirão, 18 desde o início, e marcou cinco gols. Aos 21 anos, tornou-se um dos jogadores valorizados internamente pelo clube durante a temporada.

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Keno viveu uma temporada diferente. Campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023, o atacante deixou o clube no início deste ano e foi cedido ao Coritiba até dezembro, mesma data do término de seu contrato com o Tricolor.

Problemas físicos atrapalharam sua sequência. Keno chegou a ficar cerca de três meses afastado durante a temporada e, mais recentemente, tratou uma tendinopatia no joelho esquerdo. O atacante já voltou aos trabalhos com bola, mas, mesmo recuperado, não poderá enfrentar o Fluminense por causa do vínculo contratual.

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Lavega ganhou espaço longe do Fluminense

Contratado pelo Fluminense no fim de 2024, após deixar o River Plate, do Uruguai, Lavega chegou ao futebol brasileiro cercado de expectativa, depois de se destacar pelas seleções de base do país.

As oportunidades no profissional tricolor foram escassas em 2025. O atacante participou de apenas cinco partidas, sem gols ou assistências, e chegou a ser testado como lateral-esquerdo antes de ser emprestado ao Coritiba no início desta temporada.

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Lavega passou a atuar regularmente no Coritiba, ganhou espaço entre os titulares e será um desfalque pesado para Fernando Seabra. Sem os dois atacantes de beirada que pertencem ao Tricolor, a tendência é que Breno Lopes e Fabinho sejam os escolhidos do time paranaense.

Fluminense e Coritiba se enfrentam pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (8).

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Lavega, emprestado pelo Fluminense, comemora gol no Brasileirão pelo Coritiba (Foto: João Heim/Zimel Press/Folhapress)
Lavega, emprestado pelo Fluminense, comemora gol no Brasileirão pelo Coritiba (Foto: João Heim/Zimel Press/Folhapress)
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