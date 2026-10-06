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Fluminense terá três ausências importantes contra o Coritiba

Nonato e Canobbio cumprem suspensão, e Renê deve ser preservado por problema no tornozelo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 12:49
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Marcão em treino do Fluminense
Marcão em treino do Fluminense (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

O Fluminense terá mudanças para enfrentar o Coritiba, nesta quinta-feira (8), às 21h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcão não poderá contar com Nonato e Canobbio, suspensos, e Renê deve completar a lista de ausências por conta de um problema no tornozelo.

Nonato e Canobbio receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, antes da Data Fifa, e cumprem suspensão automática. Os dois estarão novamente disponíveis para o clássico contra o Flamengo, no domingo (11).

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Renê sofreu uma torção no tornozelo e vem realizando tratamento. Os exames não apontaram uma lesão, mas o Fluminense adota cautela para evitar um agravamento do quadro.

Guilherme Arana aparece como substituto natural na lateral esquerda. No meio-campo, Hércules deve ocupar a vaga deixada por Nonato, e Kevin Serna é o mais cotado no setor ofensivo com a ausência de Canobbio.

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Contra o Coritiba, Fluminense inicia sequência importante no Maracanã

O duelo com o Coritiba marca a volta do Fluminense aos gramados após a pausa para a Data Fifa. A partida está marcada para quinta-feira, às 21h30, no Maracanã.

Depois, o Tricolor enfrenta o Flamengo, no domingo, pelo Brasileirão, antes do primeiro confronto com o Palmeiras pela semifinal da Libertadores, na quarta-feira (14).

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Além dos desfalques, Marcão precisará administrar a situação dos jogadores pendurados. Ganso, Hulk e Martinelli estão entre os atletas do Fluminense que entram em campo diante do Coritiba com dois cartões amarelos e podem ficar fora do Fla-Flu caso sejam advertidos.

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