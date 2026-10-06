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Hulk aponta caminho para Fluminense superar o Palmeiras na Libertadores

Atacante reconheceu força do adversário, mas demonstrou confiança no Tricolor e destacou concentração como chave para a semifinal

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 18:47
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Hulk comemora gol pelo Fluminense
Hulk comemora gol pelo Fluminense (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Hulk demonstrou confiança para a semifinal da Libertadores entre Fluminense e Palmeiras. Em entrevista à ESPN, o atacante reconheceu o peso do adversário, mas afirmou que o Tricolor tem condições de avançar à decisão da competição continental.

O camisa 9 destacou principalmente a necessidade de o Fluminense reduzir os erros durante os dois confrontos com o Palmeiras. Para Hulk, concentração e atuação coletiva serão fundamentais diante de uma equipe que tem frequentado as fases decisivas da Libertadores nos últimos anos.

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— A gente tem que respeitar o Palmeiras por tudo que entregou nos últimos anos, pelo clube que é, pelos jogadores que tem. Mas também temos plenas condições, podemos sim passar. Se fizermos um grande jogo coletivamente, todo mundo estando concentrado ali, procurar errar o mínimo possível — afirmou Hulk à ESPN.

O primeiro encontro será no dia 14 de outubro, às 21h30, no Maracanã.

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Hulk alerta Fluminense sobre força do Palmeiras

Além de demonstrar confiança na classificação, Hulk ressaltou que o Fluminense não poderá oferecer espaços ao Palmeiras. O atacante apontou o peso dos detalhes em um confronto eliminatório, principalmente em uma semifinal de Libertadores.

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— Porque a gente sabe que jogo de mata-mata, principalmente uma semifinal de Libertadores, é muito importante estar focado, concentrado e procurar não errar. E é isso que a gente vem conversando bastante. A gente sabe que o Palmeiras é um time que você não pode dar espaço.

O Fluminense chegou à semifinal contra o Palmeiras depois de eliminar o Platense nas quartas de final. O Alviverde, por sua vez, eliminou a LDU.

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Antes de pensar na Libertadores, o Fluminense ainda tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta-feira (8), o Tricolor enfrenta o Coritiba no Maracanã.

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Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)
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