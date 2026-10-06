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Andrey, joia do Fluminense, se inspira em Martinelli e sonha com Libertadores: 'Parece mentira'

Volante de 17 anos falou sobre o trabalho com Fred, a inspiração em Martinelli, a experiência na Seleção e o sonho de chegar ao profissional.

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 19:25
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Andrey com a camisa do Fluminense
Andrey com a camisa do Fluminense (Foto: Arquivo pessoal)

Em entrevista ao Lance!, Andrey, de 17 anos, falou sobre a rápida ascensão nas categorias de base do Fluminense, a experiência com a Seleção Brasileira e o sonho de chegar ao profissional. Promovido ao Sub-20 mesmo ainda tendo idade para o Sub-17, o volante cita Martinelli como principal referência e mira repetir um caminho que já rendeu Libertadores a outros Moleques de Xerém.

Andrey chegou a Xerém em julho de 2025, emprestado pelo Nova Iguaçu. Um ano depois, o Fluminense exerceu a opção de compra e assinou contrato com o jogador até junho de 2029.

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Mesmo sendo um ano mais novo, o volante já defendia o Sub-17 e, em 2026, foi promovido ao Sub-20. Passou a trabalhar primeiro com Felipe Canavan e, posteriormente, com Fred. No último sábado (3), foi titular no clássico contra o Vasco pelo Campeonato Carioca da categoria.

Agora, volta as atenções para o Brasileiro Sub-17. O Fluminense visita o Cruzeiro nesta quarta-feira (7), às 15h, na Toca da Raposa, pelo jogo de ida das quartas de final.

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— É sempre gratificante jogar em uma categoria acima, mas, agora, temos um jogo importantíssimo pelas quartas de final do Brasileirão Sub-17. Estamos sempre focados no trabalho e buscando nunca desviar dos nossos valores e objetivos. A preparação foi muito bem planejada pela comissão, então a gente espera fazer um bom jogo fora de casa, sair daqui com o resultado positivo e decidir a classificação lá em Xerém. A equipe está bem confiante — afirmou Andrey.

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Martinelli é a principal referência de Andrey

A inspiração do volante está dentro do próprio Fluminense. Martinelli, também formado em Xerém e atualmente jogador da Seleção Brasileira principal, é o atleta em quem Andrey mais se espelha.

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— Martinelli, pela resiliência ao longo da carreira e por ser um Moleque de Xerém que sempre batalhou pelos seus objetivos, é minha maior referência. Ser da mesma posição, com as mesmas características, é uma honra, ainda mais agora que realizou o sonho de todo jogador, de chegar à Seleção Brasileira Principal.

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O caminho pela base também colocou Andrey sob o comando de outro personagem importante da história tricolor. Fred assumiu recentemente o Sub-20 e já utilizou o volante como titular.

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— Trabalhar com o Fred foi uma experiência incrível. Se me falassem há um ano atrás, eu nunca acreditaria. É um ídolo para mim e para todos os tricolores. O que ele mais cobra é a competitividade, o mental e a vontade de vencer. Quer lutar o tempo todo para ter a bola. Evoluí muito e, se Deus quiser, espero continuar trabalhando para alcançar grandes coisas.

Martinelli na vitória do Fluminense sobre o Vasco, pelo Brasileiro
Martinelli na vitória do Fluminense sobre o Vasco, pelo Brasileiro (Foto: Marina Garcia/Fluminense/Divulgação)

Seleção e sonho de chegar ao profissional

Andrey revelou que encontrou um modelo diferente daquele ao qual estava acostumado na Seleção Brasileira, principalmente por atuar sozinho à frente da defesa.

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— Vestir a camisa da Seleção foi uma experiência muito boa e, com certeza, abriu minha mente. Nunca tinha jogado apenas com um volante. De início, tive algumas dificuldades com o estilo de jogo, mas, com o professor Dudu (Patetuci) me orientando e ajudando bastante, consegui pegar bem rápido. É o pódio onde todo mundo quer chegar e, quem sabe, fisgar uma vaga na Copa do Mundo.

O próximo objetivo já está bem definido. Andrey quer transformar a evolução em Xerém em espaço definitivo no elenco principal e cita dois exemplos recentes da própria base tricolor.

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— Todo o esforço meu e da minha família nos últimos anos valeu a pena. Defender um clube tão grande, representar a camisa tricolor e ser um Moleque de Xerém é algo que, às vezes, parece mentira, não entra na minha cabeça. Sigo trabalhando firme, porque tenho muito a conquistar e não quero parar por aqui. Tenho o sonho de chegar ao profissional, me manter lá e ganhar a Libertadores, assim como André e Martinelli fizeram.

Andrey na Seleção Brasileira sub-17
Andrey na Seleção Brasileira sub-17 (Foto: Arquivo pessoal)
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