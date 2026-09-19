Arrascaeta alcançou mais uma marca importante com a camisa do Flamengo. No empate por 1 a 1 com o Del Valle na quinta-feira (17), em que marcou o gol que carimbou a classificação do time brasileiro, o uruguaio completou 200 jogos pelo Rubro-Negro no Maracanã. Ou seja, o tento deixou a marca ainda mais especial.

Desde sua estreia no estádio pelo Flamengo, em 29 de janeiro de 2019, Arrascaeta construiu uma trajetória de destaque. Em 200 partidas no Maracanã, o camisa 10, que já vestiu a 14, soma 147 vitórias, 38 empates e apenas 15 derrotas. No período, marcou 61 gols e distribuiu 66 assistências.

continua após a publicidade

A marca também se soma aos números expressivos acumulados pelo uruguaio em sua passagem pelo clube. Em 390 jogos pelo Flamengo, são 252 vitórias, 82 empates e 56 derrotas, além de 107 gols e 114 assistências.

Com 18 títulos oficiais, Arrascaeta aparece ao lado de Bruno Henrique entre os jogadores mais vencedores da história do Flamengo.

Comemoração de Arrascaeta em Flamengo x Del Valle (Foto: Divulgação/Flamengo)

Arrascaeta acumula marcas pelo Flamengo

O camisa 10 também é o estrangeiro com mais partidas e gols pelo Rubro-Negro. No Brasileirão, ocupa a segunda posição entre os maiores artilheiros do clube, com 80 gols, atrás apenas de Petkovic, que tem 83. Ou seja, em breve alcançará outra marca especial.

continua após a publicidade

No atual elenco, o uruguaio também lidera em número de jogos e assistências. Pela Libertadores, é o jogador que mais vezes entrou em campo pelo Flamengo na história da competição, com 71 partidas.

A coleção de títulos inclui três Libertadores (2019, 2022 e 2025), três Campeonatos Brasileiros (2019, 2020 e 2025), seis Campeonatos Cariocas, três Supercopas do Brasil, duas Copas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.