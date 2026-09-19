Promessa do Flamengo provoca Botafogo com 'chororô' em vitória na base; veja vídeo
Joia rubro-negra marcou e repetiu gesto eternizado por Souza
Enquanto o time profissional do Flamengo só entra em campo no domingo, contra o RB Bragantino, no Maracanã, o sub-20 já teve compromisso neste sábado (19) e saiu de campo com vitória no clássico. No Estádio Nilton Santos, os juniores rubro-negros venceram o Botafogo por 1 a 0, com gol de Josmar e direito a provocação na comemoração, com o "chororô".
➡️ Pai de Josmar celebra primeira vez do filho entre relacionados do Flamengo e projeta hexa
O Flamengo precisou suportar a pressão na reta final após ficar com um jogador a menos. Aos 34 minutos do segundo tempo, Daniel Sales recebeu cartão vermelho e deixou o Rubro-Negro em desvantagem numérica. O gol da vitória, porém, havia saído ainda na primeira etapa. Josmar aproveitou uma jogada construída após erro do Botafogo e colocou o time rubro-negro em vantagem.
Juan Sayago roubou a bola, avançou pelo campo de ataque e encontrou o companheiro em boa posição. Josmar recebeu e tocou na saída do goleiro para abrir o placar.
Na comemoração, a joia rubro-negra fez o gesto do "chororô", provocação tradicionalmente associada ao Flamengo em clássicos contra o Botafogo.
O gesto foi eternizado pelo ex-atacante Souza em 2008 e, desde então, já foi utilizado por outros jogadores ligados ao Rubro-Negro. Hernane, Vini Júnior, Gabigol e Bruno Henrique estão entre os nomes que também provocaram o rival com a comemoração.
Qual a origem do 'chororô'? Saiba a história da provocação entre Flamengo e Botafogo
A história começa há 18 anos, quando Flamengo e Botafogo disputavam a final da Taça Guanabara de 2008. Na final, um lance polêmico tirou os jogadores botafoguenses do sério. O juiz Marcelo de Lima Henrique marcou um pênalti de Ferrero em cima de Fábio Luciano. O zagueiro argentino puxou o capitão rubro-negro pela camisa.
O lance revoltou os jogadores do Glorioso, ocasionando, inclusive, a expulsão de Zé Carlos (Botafogo) e Souza (Flamengo). No final do jogo, o Fla virou a partida com gol de Diego Tardelli.
Após a partida, todos os jogadores do Botafogo foram até a coletiva de imprensa fazer um comunicado. Desolado, Túlio Guerreiro foi o porta-voz do grupo. O volante chorou durante a sua fala e disse que "por ele, não jogaria mais o Campeonato Carioca". Além dele, o então presidente do clube, Bebeto de Freitas, também se emocionou na coletiva.
SOUZA NÃO PERDOOU
No jogo seguinte, o atacante rubro-negro não perdeu a oportunidade de provocar o rival. Três dias após a final, o Flamengo enfrentou o Ciensiano-PER pela Libertadores e Souza marcou um dos gols. Na comemoração, o camisa 9 do Rubro-negro fez o sinal do chororô, em referência à postura do Botafogo.
A "zoeira" foi tanta que virou até música para torcida. A canção, entoada até hoje nas arquibancadas, tem na letra:
"Ninguém cala esse chororô! Chora o presidente, chora o time inteiro, chora o torcedor!"
PROVOCAÇÃO QUE ATRAVESSA GERAÇÕES
A brincadeira dos flamenguistas com os alvinegros foi passando de geração em geração. Em 2013, o Fla venceu o Glorioso por 4x0 no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, com Hernane sendo um dos autores dos gols. O artilheiro do Flamengo fez o sinal do chororô junto do lateral André Santos na comemoração.
Em 2018, também no Campeonato Carioca, a então promessa da base, Vini Júnior, marcou um gol e comemorou com o mesmo símbolo no clássico regional.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Flamengo
Escalação: desfalques fazem Jardim quebrar a cabeça no Flamengo para pegar BragantinoHá 46 minutos
Flamengo
Arrascaeta completa 200 jogos pelo Flamengo no MaracanãHá 4 horas
Flamengo
Flamengo tem desfalques importantes para enfrentar o Red Bull BragantinoHá 4 horas
Futebol Nacional
Flamengo x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalaçõesHá 8 horas
Fora de Campo
Torcida do Flamengo reage ao anúncio de Lorran no Sharjah FC: 'Ficou claro'Há 17 horas
Fora de Campo
Emerson Royal compara Barcelona e Flamengo: 'Mais difícil'Há 17 horas
Mais LANCE!