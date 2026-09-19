O Flamengo finalizou na tarde deste sábado (19) a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Com desfalques importantes, o técnico Leonardo Jardim precisará mexer na equipe para o confronto. O principal problema está no meio-campo.

Por suspensão, Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Samuel Lino não estão à disposição. Quem completa a lista de baixas é o volante Evertton Araújo, que se recupera de lesão e também não poderá ser utilizado pelo treinador português.

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Meio-campo do Flamengo é a principal dúvida de Jardim

A principal dor de cabeça de Leonardo Jardim está no meio-campo. Sem Paquetá e, principalmente, Pulgar, o treinador perdeu duas peças para o setor. Evertton Araújo seria uma das alternativas naturais para substituir o chileno na função de primeiro volante, mas segue entregue ao departamento médico, com previsão de retorno apenas para novembro.

Diante desse cenário, De la Cruz e Saúl aparecem como as principais opções para ocupar a vaga. Um dos dois deve atuar ao lado de Jorginho e Arrascaeta no meio-campo.

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Saúl durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Por conta das ausências na região central do campo, Jardim deve contar com o jovem Joshua à disposição. O jogador, que vinha atuando pelo sub-20, foi integrado aos treinamentos do time principal diante das baixas e tende a ser relacionado para a partida contra o Bragantino.

Ataque tem mais opções

A ausência de Samuel Lino também obrigará Jardim a escolher um substituto para o setor ofensivo. O treinador tem diferentes alternativas para preencher a vaga e pode optar tanto por um ponta de velocidade quanto por um jogador com características de segundo atacante.

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Bruno Henrique aparece como uma das possibilidades, enquanto Plata e Carrascal também podem ser utilizados. Luiz Araújo, Joaquín Freitas e Anthony Valencia são outras opções para atuar pelos lados do campo.

Provável escalação do Flamengo contra o Bragantino

A tendência é que o Flamengo entre em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl (De la Cruz) e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Bruno Henrique e Pedro.

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O Flamengo chega para o confronto após garantir a classificação para a semifinal da Libertadores. Na última quinta-feira, o Rubro-Negro empatou por 1 a 1 com o Independiente del Valle, no Maracanã, com gol de Arrascaeta, resultado que confirmou a vaga na próxima fase.

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