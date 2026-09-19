O Flamengo encara o Red Bull Bragantino neste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Leonardo Jardim terá quatro desfalques importantes: Lucas Paquetá, Erick Pulgar e Samuel Lino, suspensos, além de Evertton Araújo, que segue em recuperação de lesão.

O Rubro-Negro realiza o último treinamento na tarde deste sábado, no Ninho do Urubu, antes do confronto. Com as baixas, Jardim precisará fazer mudanças na equipe que empatou com o Independiente del Valle por 1 a 1, na última quinta-feira, e garantiu a classificação para a semifinal da Libertadores.

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De la Cruz e Saúl disputam vaga no meio

A principal dúvida está no meio-campo. Sem Pulgar, De la Cruz e Saúl aparecem como alternativas para ocupar a vaga. Um dos dois deve atuar ao lado de Jorginho e Arrascaeta.

Saúl e De la Cruz durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Os dois jogadores chegam ao confronto com contextos diferentes. De la Cruz não participou da última partida do Brasileirão por conta do limite de estrangeiros, enquanto Saúl teve participação importante na classificação diante do Independiente del Valle e ganhou minutos no decorrer do jogo.

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Outra possibilidade seria a utilização de Léo Ortiz improvisado como volante. A tendência, porém, é que Jardim escolha entre De la Cruz e Saúl para recompor o setor.

Arrascaeta, por sua vez, deve voltar à equipe titular. O camisa 10 começou no banco diante do Independiente del Valle, entrou no segundo tempo e marcou o gol que garantiu o empate e a classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores.

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Ataque também terá mudança

A ausência de Samuel Lino também abre uma vaga no setor ofensivo. Bruno Henrique aparece como principal candidato para começar a partida, formando o ataque ao lado de Pedro e de Plata ou Carrascal.

Jardim, no entanto, conta com outras alternativas para a posição. Luiz Araújo, Anthony Valencia e Joaquín Freitas também são opções para atuar pelos lados do campo.

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A definição da equipe deve acontecer após o treino deste sábado. O Flamengo chega ao duelo com o Bragantino em meio à disputa pela liderança do Brasileirão e depois de garantir a classificação para a semifinal da Libertadores.

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