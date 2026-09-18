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Estudiantes confirma novo desfalque para duelo com Flamengo

Joaquín Correa sofreu lesão muscular de grau 2 e se junta a dois jogadores suspensos para o duelo de ida da semifinal

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 14:49
Supervisionado porGabriel Harb,
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Correa atuando pelo Estudiantes e finalizando
Joaquin Correa atuando pelo Estudiantes na Libertadores. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O Estudiantes terá mais uma ausência para enfrentar o Flamengo na semifinal da Libertadores. Titular da equipe comandada por Medina, o atacante Joaquín Correa sofreu uma lesão muscular de grau 2 no bíceps da perna esquerda e não estará à disposição para o primeiro confronto com o Rubro-Negro. O clube argentino confirmou a lesão nesta sexta-feira (18), por meio do departamento médico. Aos 32 anos, Correa chegou recentemente ao Estudiantes após passagem pelo Botafogo.

Números de Joaquín Correa pelo Estudiantes

Correa disputou nove partidas pelo Estudiantes em 2026, sendo quatro como titular. O atacante marcou um gol e deu uma assistência, participando diretamente de um gol a cada 263 minutos em campo. De acordo com os números do Sofascore, antes da partida contra o Conrinthians, Correa registrava média de 0,8 passes decisivos, 1,0 finalização, sendo 0,4 no alvo, e 1,6 dribles certos por partida, com 56% de aproveitamento. Sua nota média na plataforma é de 6,93. Na Libertadores, o atacante entrou em campo seis vezes e marcou um gol.

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Estudiantes terá três desfalques contra o Flamengo

Além de Correa, o time argentino não poderá contar com Leandro González Pírez e Tomás Palacios, que estão suspensos para o jogo de ida da semifinal. Os dois defensores receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na última terça-feira (15), na Neo Química Arena. Com isso, terão de cumprir suspensão no primeiro duelo contra o Rubro-Negro.

González Pírez atuou como zagueiro diante do Corinthians, enquanto Palacios foi utilizado pelo lado esquerdo da defesa. O lateral ainda participou diretamente do gol da classificação, ao dar a assistência para Alexis Castro marcar o único gol da partida.

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Os dois jogadores estavam pendurados antes do confronto decisivo em São Paulo e acabaram advertidos durante o jogo. Agora, não poderão enfrentar o Flamengo na Argentina. Por outro lado, o Estudiantes terá o retorno de Gastón Benedetti, que volta a ficar à disposição para a semifinal após cumprir suspensão.

Jogadores do Estudiantes comemoram classificação
Jogadores do Estudiantes comemoram classificação (Foto: Divulgação/Estudiantes)

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