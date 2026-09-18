Estudiantes confirma novo desfalque para duelo com Flamengo
Joaquín Correa sofreu lesão muscular de grau 2 e se junta a dois jogadores suspensos para o duelo de ida da semifinal
O Estudiantes terá mais uma ausência para enfrentar o Flamengo na semifinal da Libertadores. Titular da equipe comandada por Medina, o atacante Joaquín Correa sofreu uma lesão muscular de grau 2 no bíceps da perna esquerda e não estará à disposição para o primeiro confronto com o Rubro-Negro. O clube argentino confirmou a lesão nesta sexta-feira (18), por meio do departamento médico. Aos 32 anos, Correa chegou recentemente ao Estudiantes após passagem pelo Botafogo.
🩺 Parte médico: Joaquín Correa presenta una lesión muscular grado 2 en el bíceps izquierdo.— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 18, 2026
Números de Joaquín Correa pelo Estudiantes
Correa disputou nove partidas pelo Estudiantes em 2026, sendo quatro como titular. O atacante marcou um gol e deu uma assistência, participando diretamente de um gol a cada 263 minutos em campo. De acordo com os números do Sofascore, antes da partida contra o Conrinthians, Correa registrava média de 0,8 passes decisivos, 1,0 finalização, sendo 0,4 no alvo, e 1,6 dribles certos por partida, com 56% de aproveitamento. Sua nota média na plataforma é de 6,93. Na Libertadores, o atacante entrou em campo seis vezes e marcou um gol.
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Estudiantes terá três desfalques contra o Flamengo
Além de Correa, o time argentino não poderá contar com Leandro González Pírez e Tomás Palacios, que estão suspensos para o jogo de ida da semifinal. Os dois defensores receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na última terça-feira (15), na Neo Química Arena. Com isso, terão de cumprir suspensão no primeiro duelo contra o Rubro-Negro.
González Pírez atuou como zagueiro diante do Corinthians, enquanto Palacios foi utilizado pelo lado esquerdo da defesa. O lateral ainda participou diretamente do gol da classificação, ao dar a assistência para Alexis Castro marcar o único gol da partida.
Os dois jogadores estavam pendurados antes do confronto decisivo em São Paulo e acabaram advertidos durante o jogo. Agora, não poderão enfrentar o Flamengo na Argentina. Por outro lado, o Estudiantes terá o retorno de Gastón Benedetti, que volta a ficar à disposição para a semifinal após cumprir suspensão.
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