Sem Gerson e Pulgar, volantes devem ganhar protagonismo no Flamengo

Com a ausência dos dois principais volantes, o Flamengo terá que se reinventar para a sequência da temporada. O chileno Erick Pulgar passou por uma cirurgia para tratar uma fratura no quinto metatarso do pé direito e ficará fora dos gramados de dois a três meses. A caminho do Zenit, da Rússia, Gerson não atua mais pelo rubro-negro. A rescisão de contrato foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, nesta sexta-feira (04).

➡️Janela do Flamengo aponta para mudanças no setor ofensivo

Para suprir as ausências, o Flamengo precisará encontrar soluções caseiras ou atacar o mercado em busca de um novo nome. Atualmente, o técnico Filipe Luís conta com quatro nomes no elenco: Jorginho, Nico De La Cruz, Allan e Evertton Araújo.

Principal contratação da temporada, Jorginho sai na frente em busca de uma vaga. O camisa 21 teve grande destaque na disputa do Mundial de Clubes, contribuindo com um gol e duas assistências, e logo caiu nas graças da torcida. Desde sua chegada, o volante tem demonstrado um bom entrosamento com seus companheiros.

Outro favorito ao posto de titular, é o uruguaio Nico De La Cruz. O volante se recuperou de uma entorse no joelho esquerdo, sofrida no clássico contra o Botafogo, no último dia 18 de maio. Existia a expectativa dele atuar durante o Mundial de Clubes, mas só esteve em campo por 17 minutos na partida contra o Bayern de Munique.

Allan é outro nome em pauta. Desde sua chegada, em meados de 2023, o volante não conseguiu recuperar seu melhor futebol e segue abaixo das expectativas no Flamengo. No Mundial, o camisa 29 ganhou uma oportunidade como titular no empate com o Los Angeles FC, na última rodada da fase de grupos, e entrou no decorrer das partidas contra Espérance e Bayern de Munique.

Quem corre por fora nesta disputa é o jovem Evertton Araújo. O volante de 22 anos participou de 19 partidas sob o comando de Filipe Luís nesta temporada. Na disputa do Mundial de Clubes, o jogador atuou por 82 minutos contra o Los Angeles FC.

Evertton Araújo e Allan disputam por uma vaga no time titular (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo de olho no mercado

O Flamengo monitora o mercado de transferências, que abre no próximo dia 10 de julho. Até o momento, apenas o nome de Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou, aparece entre os possíveis reforços rubro-negros nesta janela. O clube busca um nome que possa disputar posição com Arrascaeta e elegeu o colombiano como favorito.

Antes da disputa do Mundial, o rubro-negro sinalizou uma proposta de 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões), que foi recusada pelos russos inicialmente. Neste momento, a negociação está travada, mas existe um otimismo para selar a transferência com a abertura da janela.