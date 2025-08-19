Flamengo encerra preparação para jogo contra o Internacional; veja a provável escalação

O Flamengo finalizou a preparação para a partida contra o Internacional. As equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília) no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A boa notícia na equipe carioca é o retorno de Arrascaeta.

O camisa 10 rubro-negro está de volta após cumprir suspensão no jogo de ida entre Flamengo e Internacional, quando os times se enfrentaram no Maracanã (vitória rubro-negra por 1 a 0). Diante deste cenário, Arrascaeta retorna ao time titular, que conta com uma dúvida importante no meio-campo.

O técnico Filipe Luís definirá horas antes do jogo no Beira-Rio quem formará a dupla de volantes com Jorginho. No primeiro confronto entre as equipes, Allan foi titular. Já no domingo, pelo Brasileirão, Saúl começou em campo e foi bastante elogiado pelos torcedores. Filipe Luís, após o confronto, também enalteceu o espanhol.

- O Saúl fez um grande jogo, excelente jogo. Quando ele pisa no Flamengo, ele não treinava com nenhuma equipe e estava de férias. Até ele pegar a forma física, eu tentei dar minutos. Ele se lesiona pouco. Essa função de volante é tão importante na minha equipe, é o coração do meu time, e exige muito. Não é simples ele chegar e jogar. Eu senti que ele estava preparado. Ele elevou bastante o nível da equipe - disse o treinador.

Saúl comemora gol do Flamengo contra o Internacional com Pedro e Arrascaeta (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Internacional é: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan (Saúl) e Arrascaeta. Samuel Lino, Bruno Henrique (Pedro) e Plata (Luiz Araújo).

Jogadores de volta em Internacional x Flamengo

Diferentemente da partida no Maracanã, Filipe Luís terá Danilo e De la Cruz à disposição. Os jogadores foram liberadores pelo departamento médico, e chegaram a atuar no confronto pelo Brasileirão.

