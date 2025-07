Rescisão de Gerson com Flamengo é publicada no BID

Agora é oficial: Gerson não é mais jogador do Flamengo. A rescisão de contrato do meio-campista foi publicada nesta sexta-feira (4) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, formalizando sua saída do clube carioca rumo ao Zenit, da Rússia. O clube europeu depositou à vista os 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) referentes à multa rescisória do atleta.

Rescisão de Gerson com Flamengo no BID (Foto: Reprodução/BID)

O valor foi transferido diretamente para a conta do Flamengo na última terça-feira (1), horas após o retorno do elenco ao Rio de Janeiro, logo depois da eliminação no Mundial de Clubes. A negociação entre Gerson e o Zenit já estava alinhada há aproximadamente um mês, mas ganhou urgência nos últimos dias devido ao interesse do Al-Nassr, da Arábia Saudita, que também tentou contratar o volante.

Em abril de 2025, Gerson renovou seu contrato com o Flamengo, com redução na cláusula de saída. O clube deixou claro que só liberaria o atleta mediante o pagamento integral e imediato da multa — o que foi cumprido pelo Zenit, sem necessidade de negociação adicional.

Em abril de 2025, Gerson renovou seu contrato com o Flamengo até 2030 (Foto: Divulgação/Flamengo)

O Flamengo divulgou uma nota oficial em que agradece aos serviços prestados pelo clube e deseja sucesso na sequência da carreira.

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que o contrato de trabalho do atleta Gerson foi encerrado nesta sexta-feira (04/07/25), após pedido de demissão e rescisão unilateral apresentado pelo jogador, bem como o pagamento integral da multa rescisória prevista em contrato. O valor, de 25 milhões de euros, foi depositado pelo FC Zenit São Petersburgo, da Rússia.

O Flamengo agradece ao atleta pelo período em que esteve à disposição da equipe, na qual conquistou diversos títulos, honrou o manto Rubro-Negro e se tornou um ídolo pela dedicação em campo. O clube deseja sucesso na sequência de sua carreira.

Na segunda passagem pelo Flamengo, iniciada em 2023, o "Coringa" disputou 144 partidas, marcou 12 gols e deu 24 assistências. Nesse período, conquistou uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e dois títulos do Campeonato Carioca, reafirmando seu protagonismo no meio-campo rubro-negro.

Agora, Gerson embarca para uma nova etapa da carreira na Rússia, onde tentará manter o bom nível para seguir na mira da Seleção Brasileira, apesar das dificuldades de visibilidade enfrentadas por jogadores que atuam em ligas fora do eixo principal do futebol europeu.