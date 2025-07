Neste sábado (5), PSG e Bayern de Munique se enfrentam às 13h (de Brasília) em jogo válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Após ficar em segundo no Grupo C, a equipe alemã se recuperou e venceu o Flamengo por 4 a 2 nas oitavas, com Kimmich sendo uma figura chave no meio de campo. O meia alemão chega para o jogo contra o PSG como o líder da equipe em busca de vaga na semi.

Apesar de não ser o primeiro capitão do Bayern, Kimmich com certeza é o líder do time alemão dentro de campo. Em diversas ocasiões durante a partida contra o Flamengo, por exemplo, foi ele quem afastou os seus jogadores de uma possível briga com os adversários, pensando em possíveis punições do árbitro.

A mentalidade é um dos pontos mais fortes de Kimmich, que pode separar um jogador comum de um vencedor. O alemão de 30 anos pode contagiar o psicológico do time, levando os atletas a um estado de concentração necessário para vencer uma partida de alto nível.

Técnicamente, entretanto, o jogador não deixa a desejar - longe disso. Nas oitavas de final, Kimmich achou um passe genial para deixar Harry Kane na cara do gol, ampliar o marcador e fechar o caixão do Flamengo. O jogador tem a capacidade de quebrar linhas com passes verticais, arrastar a bola e ganhar metros no campo de ataque e, ainda, ser o cão de guarda do Bayern de Munique.

Contra o Fla, foram 90 minutos jogados, uma assistência, 90% de acerto no passe e 75 ações com a bola. O jogador ainda venceu cinco duelos, deu dois cortes e teve nota 8 segundo o Sofascore.

Na partida contra o PSG, que acontecerá no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), a zona do meio de campo pode ser decisiva para o controle do jogo. Do lado dos franceses, Vitinha e João Neves estão em excelente fase e podem envolver qualquer adversário. Do lado do Bayern, Kimmich e seus companheiros do meio de campo lutarão para terem a maior parte das ações com a bola.

A história de Kimmich com o Bayern

Kimmich chegou ao Bayern em 2015 e é um dos mais antigos do elenco atual. Com 444 jogos pelo clube alemão, o volante já atuou como lateral-direito - por boa parte de sua passagem - mas a qualidade na saída de jogo o levou para o meio de campo.

Nesta temporada, Kimmich foi titular em quase todos os jogos do Bayern de Munique. Veja os números:

54 jogos (52 titular) 3 gols 11 assistências 0.6 grandes chances criadas por jogo 2.6 passes decisivos por jogo 1.1 finalizações por jogo (0.4 no gol) 77% de acerto nos passes longos 1.4 desarmes por jogo 5.7 bolas recuperadas por jogo 59% de eficiência nos duelos Nota Sofascore 7.91

Kimmich em ação pelo Bayern de Munique (Foto: Josep Lago/AFP)

